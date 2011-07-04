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IFFHS DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINI AÇIKLADI İSTANBUL (A.A)

04 Temmuz 2011 15:20

-IFFHS DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINI AÇIKLADI   İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde haziran ayı raporu açıklanırken, Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi olmayı sürdürdü. IFFHS'den açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin haziran ayı raporunda 198,5 puanı bulunan Beşiktaş, mayıs ayı değerlendirmesine göre 2 basamak gerileyerek 23. sırada yer aldı. Beşiktaş dışında Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor, değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. Haziran değerlendirmesinde Fenerbahçe 159, Galatasaray 204, Trabzonspor 222, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 289 ve Bursaspor ise 313. sırada kendilerine yer buldular.  -ZİRVE BARCELONA'NIN- Sergilediği performansla tüm dünyanın övgüsünü alan İspanyol ekibi Barcelona, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin zirvesindeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, Portekiz temsilcisi Porto ise 3. sırada yer aldı. ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin ilk 10 sırasında yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralamaları şöyle: Sıra   Takım                  Ülke        Puan ------------------------------------------------ 1.    FC Barcelona            İspanya       317 2.    Real Madrid             İspanya       307 3.    FC Porto                Portekiz      291,5 4.    Manchester United       İngiltere     285 5.    Manchester City         İngiltere     254 6.    Villarreal              İspanya       250 7.    FC Inter                İtalya        246 8.    Velez Sarsfield         Arjantin      239 9.    Santos FC               Brezilya      236 10.   FC Dinamo Kiev          Ukrayna       222,5 23.   Beşiktaş                Türkiye       198,5 159.  Fenerbahçe              Türkiye        97 204.  Galatasaray             Türkiye        86 222.  Trabzonspor             Türkiye        82,5 289.  İstanbul B.Belediyespor Türkiye        73 313.  Bursaspor               Türkiye        70

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