-IFFHS DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINI AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde haziran ayı raporu açıklanırken, Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi olmayı sürdürdü. IFFHS'den açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin haziran ayı raporunda 198,5 puanı bulunan Beşiktaş, mayıs ayı değerlendirmesine göre 2 basamak gerileyerek 23. sırada yer aldı. Beşiktaş dışında Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor, değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. Haziran değerlendirmesinde Fenerbahçe 159, Galatasaray 204, Trabzonspor 222, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 289 ve Bursaspor ise 313. sırada kendilerine yer buldular. -ZİRVE BARCELONA'NIN- Sergilediği performansla tüm dünyanın övgüsünü alan İspanyol ekibi Barcelona, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin zirvesindeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, Portekiz temsilcisi Porto ise 3. sırada yer aldı. ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin ilk 10 sırasında yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralamaları şöyle: Sıra Takım Ülke Puan ------------------------------------------------ 1. FC Barcelona İspanya 317 2. Real Madrid İspanya 307 3. FC Porto Portekiz 291,5 4. Manchester United İngiltere 285 5. Manchester City İngiltere 254 6. Villarreal İspanya 250 7. FC Inter İtalya 246 8. Velez Sarsfield Arjantin 239 9. Santos FC Brezilya 236 10. FC Dinamo Kiev Ukrayna 222,5 23. Beşiktaş Türkiye 198,5 159. Fenerbahçe Türkiye 97 204. Galatasaray Türkiye 86 222. Trabzonspor Türkiye 82,5 289. İstanbul B.Belediyespor Türkiye 73 313. Bursaspor Türkiye 70