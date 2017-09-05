'İffetsiz kadınla birlikte oldu' gerekçesiyle meslekten çıkarılan polis hakkında yeni karar

Polis memuru D.E., ‘iffetsiz bir kadın’ ile birlikte olduğu gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından meslekten çıkarıldı. D.E. idare mahkemesine başvurdu ancak eli boş döndü. Danıştay da yerel mahkeme kararını onadı. D.E. avukatı aracılığı ile Danıştay’a karar düzeltme başvurusunda bulundu. Danıştay ikinci başvuruda, yerel mahkeme kararını bozdu; D.E.’ye 4 yıl sonra mesleğe dönme yolu açıldı.

Artvin’e bağlı Şavşat İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan D. E., kendisi gibi bêkar olan D. G. ile ilişki yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi Aralık 2011’de başladı ve Şubat 2012’de bitti. Bu süreçte D. G. hamile kaldı ancak çocuk aldırıldı. İfadelere göre D. G., evlilik niyetindeyken D. E. evliliğe hazır olmadığını söyledi. İkilinin birliktelikleri gibi ayrılmaları da kendi rızaları ile oldu.

Valiliğe ihbar yazısı

Ancak ikilinin ayrılmasından 5 ay kadar sonra Artvin Valiliğine bir ihbar yazısı gitti. Söz konusu yazı D. E. ile ilgiliydi. İhbar yazısında şu ifadeler yer aldı: “Şavşat Karakolu’nda bir polis memuru var. D. isimli... Bu şahıs, resmi ve sivil fark etmiyor. Kadınlarla düşüp kalkıyor. D. diye kızdan çocuk aldırdı. Ekip arabası ile çıkıp gece evine gidiyor. 2-3 saat durup çıkıyor. Bunun araştırılmasını istiyorum.” İhbarı ilçede yaşayan N. Ç. isimli bir kişi yaptı. D. G. ifadesinde N. Ç.’nin evli ve çocuklu olduğunu, kendisini uzun süredir taciz ettiğini, karşılık vermediği için bu ihbarı yaptığını söyledi.

Birlikte olduk ayrıldık

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, D. E. hakkındaki ihbarı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi. Görevlendirilen müfettiş Şavşat’a giderek D. E. ve D. G.’nin yanı sıra ilçedeki bir çok kişinin ifadelerini aldı. E. ve G., kendi rızaları ile birlikte olduklarını 3 ay sonra da ayrıldıklarını söyledi. D. E.’nin, yanlarında çalıştığı iki kişi ise ifadelerinde “Özel hayatı hakkında bir bilgim yoktur. Sosyal ve ahlaki yönden olumsu bir durum görmedim ve duymadım” dedi.

Meslekten çıkarıldı

Yürütülen idari soruşturma sonrası D. E. hakkında 29 Mayıs 2013 günü meslekten çıkarma kararı verildi. Kararın gerekçesini ise Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğündeki “...Çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın veya erkeklerle karı-koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak” maddesi oluşturdu. D. E. kararın iptali için idare mahkemesinde dava açtı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, verilen kararın hukuka uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.

Önce onama sonra bozma

D. E. bu kez, yerel mahkeme kararını Danıştay’a taşıdı. Dosyaya bakan Danıştay Onikinci Daire, 7 Kasım 2014 günü, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmederek onadı. D. E., son çare olarak karar düzeltme talebinde bulundu. Karar düzeltme başvurusunu değerlendiren Danıştay Beşinci Daire bu kez, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Somut bir bilgi yok

Bozma kararında “Her ne kadar davacının, D. G. isimli bayanla ilişki içerisinde olduğu tartışmasız ise de, adı geçen kadının belirtilen dönemde iffetsiz olarak tanındığına ilişkin somut bir bilgi ve beyanın bulunmadığı...” değerlendirmesinde bulunuldu. Danıştay’ın bozma kararı ile birlikte 4 yıl sonra D. E.’nin yeniden mesleğe dönmesinin de yolu açılmış oldu.

Meslekten çıkarma ağır oldu

D. E.’nin avukatı İmam Bazan, karar düzeltme sonrası Danıştay’ın verdiği bozma kararına ilişkin “Müvekkil ile D. G. isimli kadının yaşadığı ilişki, tamamen iki reşit bireyin özgür iradesi ile yaşadığı ve sonlanmış bir ilişki. Meslekten çıkarma cezası çok ağır olmuştu. Yüksek mahkeme kararı da ortada bir iffetsizlik olmadığını ve bunun sübjektif bir değerlendirme olduğunu ortaya koyuyor” dedi.