Uluslararası Finans Enstitüsü: Türkiye'deki politika belirsizliği ekonomiyi olumsuz etkiliyor

Uluslararası Finans Enstitüsü (IFF), Türkiye'deki politika belirsizliğinin ekonomiye olumsuz yansıdığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre IFF'nin yayımladığı raporda, gelecekte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecekteki ekonomi politikası yönlendirmelerinin kritik önemde olduğunu belirtti. Ayrıca piyasaların Kasım 2020'den sonra kuru dengelemek ve yabancı sermaye çıkışını engellemek için uygulanan sıkı para politikası değişikliklerine olumlu yanıt verdiği söylendi.

Mart ayındaki TCMB'de yaşanan başkan değişikliğine de değinilen raporda IFF analistleri, bu değişimin TCMB'nin bağımsızlığı ve Türkiye'nin gelecekte izleyeceği ekonomi politikaları ile ilgili endişeleri artırdığını belirtti. Bu olayların 19 Mart'tan bu yana Türkiye ekonomisinde 2,5 milyar dolarlık Türk varlığı satışına neden olduğu belirtildi.

Rapora göre analistler, otoritelerin bankaların kredi büyümesini artırmaya teşvik edecek hamlelerin enflasyon verisi ve cari açık üzerinde olumsuz etki yapacağını belirtti. Yatırımcıların TCMB'ye, Türk Lirası cinsinden düşük faizlerle finansman sağlamak istemedikleri de raporda yer aldı.

2021'in ilk aylarında kısa dönem borç çevirme ihtiyacının 190 milyar dolar civarına yükseldiği belirtilen raporda, bu ihtiyacın büyük kısmının ticari krediler ve yabancı mevduatları olduğu vurgulanarak bunları çevirmenin daha kolay olduğu açıklandı.