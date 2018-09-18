IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar uzun vadeli yatırım

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC), içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde faaliyetlerini genişletti. IFC Türkiye’de 1.1 milyar dolar uzun vadeli yatırım yaparken, 938 milyon dolar da kısa vadeli ticaret finansmanı temin ettiğini açıkladı.

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC bölgede ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2.9 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiği belirtildi. 30 Haziran’da sona eren 2018 mali yılında bölgede yapılan yatırımların 2.26 milyar dolarlık tutarı IFC’nin kendi kaynaklarından, 680 milyon dolarlık kısmı ise sendikasyon kredileri ile başka finansal kaynaklardan sağlandı.

IFC bölgede toplam 28 katılımcı banka aracılığı ile toplam 1.8 milyar dolar kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.IFC Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Wiebke Schloemer konuyla ilgili şunları söyledi:

“Önümüzdeki yıllarda bölgede önceliğimiz fakirliğin yüksek olduğu bazı ülkelerde özel sektörün gelişimini desteklemek ve aynı zamanda orta gelir düzeyindeki ülkelerde de inovasyon ve rekabetçiliğin artması, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir kentsel altyapı projelerinin desteklenmesi olacak.”

En fazla yatırım Türkiye’de gerçekleşti

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde yatırımlardan en fazla payı alan ülkelerin başında Türkiye geldi. IFC Türkiye’de 1.1 milyar dolar, Romanya’da 336.4 milyon dolar, Sırbistan’da 190.5 milyon dolar, Ukrayna’da 129.1 milyon dolar ve Kazakistan’da 11.5 milyon dolar uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi. IFC, Türkiye’de 938 milyon dolar tutarında kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti. Türkiye, IFC’nin tüm dünyada en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke Ortaklık Stratejisi çerçevesinde özel sektör ile çalışarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekliyor. IFCfinansal sektörde, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlamak, yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Yapı Kredi Bankası, Akbank, İşbank, TSKB ve Garanti Bankası ile iş birlikleri gerçekleştirdi. IFC\'nin, Garanti Bankası ile gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciler için yapılan ilk sosyal bono ihracını desteklediği belirtildi.

Türkiye\'de yatırımlarına devam etti

IFC Türkiye’de altyapı ve sürdürülebilir şehirler projesine yatırımlarına devam etti. IFC’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı finansman paketi ile inşa edilen 3.Faz tramvay projesi sayesinde şehrin kuzey bölgesinde bulunan Varsak’tan şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlanacak. IFC geçen mali yılda, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım faaliyetini yürüten Zorlu Elektrik Üretim A.Ş.\'ye bağlı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye (OEDAŞ) dağıtım ağının yükseltilmesi, modernizasyonu ve genişlemesi amacıyla da kredi sağladı.

Tüpraş\'a 100 milyon dolar kredi

IFC Türkiye’nin rafineri şirketi ve en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’a 7 yıl vadeli yaklaşık 100 milyon dolar tutarında kredi sağladı. IFC kredisi ile yeni yatırımlar gerçekleştirecek olan Tüpraş, üretim süreçlerinde ve enerji tüketiminde verimliliğini artırırken ayrıca araştırmaya ve çevre yatırımlarına öncelik verecek. IFC Nobel İlaç\'a biyoteknolojik ilaç üretim tesisi için 25 milyon dolar finansman temin etti. IFC, şirketin biyoteknolojik ürünler için üretim ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini kapsayan yatırım planlarına destek olacak.