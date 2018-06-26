IFAT / Sarıgöl : Plastik kirliliğine çözüm geri dönüşümde

Ahmet Erdem / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Plastik kirliliğine çözümün geri dönüşüm olduğunu vurgulayan Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarları (IFAT) Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Plastik kullanımı artışını sürdürüyor. Bu tüketim geri dönüşüm ile olumlu yöne çevirebilir. Bu hem ekonomiye hem de çevreye çok büyük katkı sağlar” dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı\'nın (WWF) raporuna göre günde 144 ton plastik atık atılması nedeniyle Akdeniz’i en çok kirleten ülkenin Türkiye olduğuna da değinen Sarıgöl, \"Atıklar hem doğaya hem de insana zarar veriyor. Kirlilik dolayısıyla turizm ile bilinen Akdeniz’in bu özelliği tehdit altında. Aynı zamanda geçimini bu sektörden sağlayan kişileri de etkiliyor. Etkili geri dönüşüm stratejileri ve tüketicilerin bu hakkında bilinçlenmesi çok önemli\" diye konuştu.

Plastik tüketimindeki artışın etkili atık yönetimi ile çevresel açıdan kontrol altına alınabileceğinin altını çizen Sarıgöl, geri dönüşümün artık ülkelerin temel politikaları arasında yer aldığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Plastik kullanımı artışını sürdürüyor. Bu tüketim geri dönüşüm ile olumlu yöne çevirebilir. Bu hem ekonomiye hem de çevreye çok büyük katkı sağlar.

\"Türkiye’de 1,439 firma plastik geri dönüşümü üzerinde faaliyet gösteriyor; ancak, Türkiye’nin potansiyeli çok daha yüksek.

\"Ne kadar modern teknikler kullanırsak başarı oranımız da o kadar artar.

\"28-30 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ‘IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı’ bu kapsamda yeni açılımlar sağlayacak.

\"Ulusal ve uluslararası katılımcılar aynı çatı altında buluşacak.

\"Bu buluşma, Türkiye’de gelişmekte olan çevre teknoloji sektörünün tam anlamıyla bir pazar haline gelmesine katkıda bulunacak.\"

IFAT\'tan yapılan açıklamada, \"Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye\'de 2015\'de 80.8 kilogram olan kişi başı plastik tüketiminin üç yılda yüzde 11.5 arttığı ve geçen yıl 90.1 kilograma ulaştı\"ğına dikkat çeklidi ve şöyle denildi:

\"Türkiye’de her yıl katlanarak artan plastik tüketimi çevre kirliliğinin artmasına da neden oluyor. Hayatımızın neredeyse her alanında yer alan plastikler günümüzde cep telefonundan ilaç kutusuna, diş fırçasından yapay kalp kapakçıklarına kadar birçok yerde kullanılıyor.\" (Fotoğraflı)