28 Şubat İfadesinden önce Meral Akşener'in aracına kurşun!

28 Şubat savcısını ‘bilgilendirmesinden’ iki gün önce TBMM Başkanvekili Meral Akşener’in aracına uyarı mermisi sıkıldı.

28 Şubat’ ta “yağlı kazığa oturtulma” tehdidi aldığı için önceki gün savcıya ifade veren TBMM Başkanvekili Meral Akşener’in makam otomobilinde kurşun deliği bulundu.

28 Şubat soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’ye ifade vermeye gitmeden 2 gün önce Akşener’in makam arabasında oturduğu sağ arka bölüme bir kurşun sıkıldığı anlaşıldı.

Saliha Çolak-Sibel Hürtaş'ın Habertürk'te yer alana haberine göre, Akşener'in İstanbul’da korumasının evinin önünde makam aracına sıkılan kurşunla ilgili olarak, “Bunu bana gönderilmiş bir mesaj olarak alıyorum. Bir korkum yok. Korumamı da artırmadım. 1 adet boşkovan bulundu. Emniyet inceliyor, savcılığa intikal etti" dedi.

Aktarıldığına göre olay, her haftasonu seçim çevreside olan İstanbul’da bulunan evine giden Akşener’in geçen hafta da bu kuralını değiştirmemesi üzerine gelişti.

Camı kırıldı

Koruması Akşener’i cumartesi günü İstanbul’daki ikametine bıraktı, ardından da makam aracını alıp kendi evine gitti. Koruma sabah kalktığında TBMM Başkanvekili için tahsis edilen Audi A-6 marka otomobilin, Akşener’in sürekli oturduğu sağ arka koltuğunun camının kırıldığını gördü.

Dikkatli bakıncada bunun bir kurşunlanma sonucu olduğunu farketti. Korumanın durumu iletmesi üzerine TBMM Başkanvekili durumun polise bildirilip tutanak tutulmasını istedi. Çevrede yapılan incelemede Akşener’in oturduğu bölüme sıkılmış mermi kovanı bulundu.

Gizli tutuldu

Olayın duyulmasını istemeyen Akşener, konuyu sade Çevresine anlattı, ertesi gün de Ankara’ya gidip 28 Şubat ile ilgili olarak savcıya ifadesini verdi. Akşener’in otomobilinin kurşunlandığı, dün bazı bakanların TBMM Genel Kurulu’nda yanına gidip üzüntülerini iletmeleri üzerine ortaya çıktı.

İsim verdi mi?

28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, o dönemde bir generalin kendisini “Seni yağlı kazığa oturturuz” diye tehdit ettiğini açıklamıştı. Akşener’in, önceki gün 28 Şubat savcısına bu generalin adını verip vermediği bilinmiyor. Ancak dünkü Milliyet Gazetesi’ne göre Akşener ifadesinde Emekli Korgeneral Çetin Saner’in adını verdi.

‘Yağlı kazık tehdidi benim değil’ 28 Şubat sürecinde Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan ve dün soruşturmanın 4. dalgasında gözaltına alınan emekli Korgeneral Çetin Saner, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’e yönelik “Söyleyin o kadına ayağını denk alsın, yoksa İçişleri Bakanlığı önünde yağlı kazığa oturturuz” şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Üç yıl önce Karaburun’daki evinde ilk kez sessizliğini bozan Saner, Habertürk’ün sorularına, “Bu sözler hep benimle anıldı. Ama tarihi bir yanlış yapıldı. O sözleri sanıldığının aksine ben söylemedim. Kimin söylediğini ise o dönemin yetkilileri açıklasın” yanıtını vermişti.

Saner, Türkiye siyasi tarihine ‘postmodern darbe’ diye geçen 28 Şubat sürecinin her anını kendi yönünden kaleme almıştı. Basılmayan bu kitapları, kendi sesinden kayıtlarla birlikte çocuklarına bırakan Saner, “İsmimiz çok anıldı. Ben öldükten sonra hakkımda iddialar ortaya atılırsa çocuklarım onlara bakıp beni ansınlar. İsterlerse bu kitapları bassınlar” demişti.

2005’te de Saner’i işaret etmişti

Habertürk yazarı Balçiçek İlter’le 2005 yılında röportaj yapan Akşener ‘yağlı kazık’ tehdidinin Saner’den geldiğini iddia etmişti:

İlter: 28 Şubat’tan hafızamızda kalan sizi yağlı kazığa oturtmakla tehdit eden üst düzey bir askerin Çevik Bir olduğu yazıldı, siz reddettiniz. Kimdi o?

Akşener: Çevik Bir değildi. Ben zaten o yazıları tekzip ettim. Hakkaniyetli bir insanım ben.

İlter: Kim söyledi? Niye açıklamıyorsunuz?

Akşener: .....

İlter: Korgeneral Çetin Saner miydi?

Akşener: Evet oydu. Bana gelen bilgiler bu arkadaşı gösteriyor.