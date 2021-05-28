İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi raporu: 2021’in ilk dört ayında 213 gazeteci yargılandı, 20 gazeteciye 57 yıl 10 ay hapis cezası verildi

İfade özgürlüğü soruşturmalarıyla karşı karşıya kalan gazeteci ve akademisyenlerin yasal sürecini takip eden Expression Interrupted'ın 2021 yılının ilk dört ayını kapsayan raporuna göre, Türkiye'de 2016 darbe girişimi ve OHAL ilanı sonrasında basın ve ifade özgürlüğünde yaşanan kötüleşme 2021’de de devam ediyor. 2021’in ilk dört ayında 213 gazeteci yargılandı, 20 gazeteciye 57 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Türkiye'de özgür ve bağımsız medyanın değerlerini korumayı amaçlayan Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24)'nun bünyesinde çalışmalarını sürdüren Expression Interrupted, İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi raporlarının ilkini yayımladı.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istatistiklerine göre 2020 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesini en çok ihlal eden ülke olduğunu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 153. sırada yer aldığını hatırlatıldı.

Raporda AİHM’nin iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararlarının Avrupa Konseyinin ısrarlı çağrılarına rağmen Türkiye tarafından halen uygulanmadığı da vurgulandı.

213 gazeteci yargılandı, 20 gazeteciye 57 yıl 10 ay ceza verildi

Rapora göre Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplam 213 gazeteci haklarında açılan en az bir davada hakim karşısına çıktı. Aynı dönemde gazetecilerin sanık olarak yargılandığı devam eden dava sayısı en az 107 olurken en az 16 gazeteci hakkında da yeni dava açıldı. 20 gazeteciye çeşitli suçlamalardan toplam 57 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca raporda Türkiye’de cezaevinde bulunan gazeteci sayısının 2016’dan beri ilk kez 70’in altına düştüğü tespitine yer veriliyor. Cezaevindeki gazeteci sayısı sene başında 87 iken raporun son verilerine göre bu sayı 68'indi, fakat bu gazeteciler üzerindeki yargı baskısının hafiflediğine işaret etmemekle birlikte, raporda bu durumun sebebinin yılbaşından beri tahliye edilen gazetecilerin çoğu beş yıla yaklaşan uzun tutukluluk sürelerinin ardından ve infaz sürelerinin dolması sonucunda serbest kalabildiklerinin altı çiziliyor.

Raporun tam metnine bu linkten ulaşılabilir.