İfade özgürlüğü savunucularının portreleri IFEX’in ABD sergisinde

Dünyadaki ifade özgürlüğü savunucusu kuruluşların çatı örgütü International Freedom of Exchange'nin (IFEX), bilgi edinme hakkını güvence altına almak ve gazetecilerin işlerini daha güvenli hale getirmek için çabalayan kişilerin hikayelerini paylaşarak insanları ifade özgürlüğünü savunmaya teşvik etmek için "Faces of Freedom of Expression (İfade Özgürlüğünün Yüzleri)" kampanyasını başlattı.

IFEX'in bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nde International Free Expression Project adlı kuruluşla birlikte düzenlediği sergide Türkiye'den kişiler de yer aldı.

Bianet'in haberine göre Pensilvanya Pittsburgh'daki sergide Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Raportörü Erol Önderoğlu, 19 Ocak 2007'de uğradığı suikastle öldürülen gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin, hak savunucusu Şanar Yurdatapan, sosyolog, yazar ve aktivist Pınar Selek ile gazeteci-ressam Zehra Doğan'ın portrelerine yer verildi.

Portreler Pittsburgh Post Gazette'nin binasına asıldı. IFEX sergiyi "Bilgi edinme hakkınızı savunan bazı risk alıcılar ve değişim yapıcılarla tanışın" diyerek duyurdu. Sergi 4 Temmuz'a kadar ‘yüz yüze' veya çevrimiçi olarak görüntülenebilir.

Sergide suikastla öldürülen Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia gibi isimler de yer alıyor.