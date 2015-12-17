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İfade Özgürlüğü Ödülleri'ne Türkiye'den de beş isim aday

Diyarbakır'da çıkan çatışmalar sırasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'de ‘Freedom of Expression’ ödüllerine aday gösterildi

17 Aralık 2015 21:40

‘Freedom of Expression’ (ifade özgürlüğü) ödüllerinin bu yılki 100 kişilik aday listesi açıklandı. ‘Gazetecilik’, ‘dijital aktivizm’, ‘sanat’ ve ‘ifade özgürlüğü için mücadele’ olmak üzere dört kategoride verilecek ödüller için aday listesinde Türkiye’den de 5 isim yer aldı. Adana’da durdurulan MİT TIR’larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan görüntüler nedeniyle tutuklanan ve casuslukla suçlanan gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi, Diyarbakır'da çatışmalar nedeniyle hasar gören Dört Ayaklı Minare için gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından öldürülen avukat Tahir Elçi, gazeteci Ferit Tunç, akademisyenler Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz, gazeteci Gökhan Biçici ve kurucusu olduğu haberi Dokuz8haber portalı ‘Freedom of Expression’ ödüllerine aday gösterildi.

Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi ile gazeteci Ferit Tunç ‘gazetecilik’ dalında, Dokuz8haber portalı ve Gökhan Biçici ‘dijital aktivizm’ dalında, Tahir Elçi ile Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz ise ‘ifade özgürlüğü için mücadele’ dalında aday gösterildi.

Şu anda aday listesinde 100 kişi yer alırken, 19 Ocak 2016 tarihinde açıklanacak son listede ödül alacak isimler duyurulacak.

Aday listesinin tamamına ve detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız...

 

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