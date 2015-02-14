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Dünya
Deutsche Welle

İfade özgürlüğü konferansına saldırı

Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen bir din ve ifade özgürlüğü konferansına ateş açıldı. İslam dünyasında yoğun tartışmalara yol açan karikatürist Lars Vilks’in de konferansın katılımcılarından olduğu bildirildi.

14 Şubat 2015 20:46


Danimarka basınında yer alan haberlere göre saldırı sonrasında konferansın yapıldığı mekanın duvarlarında yaklaşık 30 kadar mermi deliği tespit edildi. Olayda en az üç polisin yaralandığı belirtiliyor.

Konferansa 2007 yılında Muhammed Peygamber karikatürü çizerek tartışma yaratan İsveçli karikatürist Lars Vilks'in de katıldığı belirtiliyor.

Konferansın organizatörlerinden Helle Merete Brix, Vilks'in de olay sırasında mekanda olduğunu ancak herhangi bir yara almadığını açıkladı.

Konferansın konuşmacılarından Niels Ivar Larsen TV2 televizyonuna yaptığı açıklamada en az iki yaralı gördüğünü ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Danimarka KopenhagLars VilksKonferansaMuhammed PeygamberHelle Merete Brix VilksNiels Ivar Larsen TV2Welle Türkçe DW/AP

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