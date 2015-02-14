İfade özgürlüğü konferansına saldırı



Danimarka basınında yer alan haberlere göre saldırı sonrasında konferansın yapıldığı mekanın duvarlarında yaklaşık 30 kadar mermi deliği tespit edildi. Olayda en az üç polisin yaralandığı belirtiliyor.

Konferansa 2007 yılında Muhammed Peygamber karikatürü çizerek tartışma yaratan İsveçli karikatürist Lars Vilks'in de katıldığı belirtiliyor.

Konferansın organizatörlerinden Helle Merete Brix, Vilks'in de olay sırasında mekanda olduğunu ancak herhangi bir yara almadığını açıkladı.

Konferansın konuşmacılarından Niels Ivar Larsen TV2 televizyonuna yaptığı açıklamada en az iki yaralı gördüğünü ifade etti.