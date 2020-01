IF Wedding Fashion İzmir podyumunda şölen

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- BU yıl 12\'ncisi düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamındaki defilelerde; gelinlik, damatlık ile abiye tasarımları ünlü mankenlerle sergilendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından, yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak Fuarizmir\'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir bünyesindeki defilelerde 2018 ve 2019 modasını belirleyecek tasarımlar izleyenlerden tam not aldı. Fuarın üçüncü gününde Masculini - Quesste Damatlık firması, önümüzdeki sezon için hazırlanan damatlıkları, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı\'nda gerçekleştirdiği defileyle birlikte müşterilerine sunarken, Ottoman Wedding firması, gerçekleştirdiği defileyle geçmişin çizgilileri geleceğin tasarımlarında buluşturdu. 2018 yılı için hazırlanan 33 parçalık özel kreasyon, ünlü mankenler Günay Musayeva, Şebnem Schaeffer ve beraberindeki mankenlerle birlikte moda severlere sunuldu.

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, Wedding Style dergisinin organize ettiği 2018 Wedding Style Awards gecesine de ev sahipliği yaptı. Gecede besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl da sevilen şarkılarını seslendirdi. Sevenlerini coşturan Akçıl, \"O kadar çok gelinlik gördüm ki evlenmeye karar verdim. Olabilir tabi, gelinlikler ilham verdi bana. Herkes inşallah bir gün evlenecek, ben dahil. İyi ki varsın güzel İzmir, sen her zaman Türkiye Cumhuriyeti\'nin muhteşem koruyucu şehri oldun. 35 en sevdiğim sayıdır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI