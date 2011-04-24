İETT'yi otobüste öpüşerek protesto ettiler!..

T24 - İstanbul'da dün gece, 17 Nisan akşamı 'Burası seks otobüsü değil' denilerek İETT şoförü tarafından hakaret edilen ve otobüsten indirilen genç çifte destek eylemi yapıldı. İnternet aracılığıyla örgütlenen genç aşıklar birden öpüşmeye başladı. Ancak bu kez İETT şoförü hiçbirşey söyleyemedi.





Sosyal ağlardan örgütlenen genç aşıklar, İETT'yi otobüste öpüşerek protesto etti. Dün gece saatlerinde Taksim'e gelen genç çiftler, Taksim-Sarıyer hattında çalışan bir otobüse bindi. Genç çiftler, iki sevgilinin araçtan indirilmesini protesto amacıyla, yolcuların şaşkın bakışları altında öpüşmeye başladı. Protestocu gençler, daha sonra Gümüşsuyu'ndaki ilk durakta inerken, alkışlarla eylemlerine son verdi.