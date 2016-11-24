İETT'nin 2017 bütçesi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında yapılan Meclis toplantısında, İETT Genel Müdürü Arif Emecen, 2017 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu sundu. Konuşmaların ardından İETT Genel Müdürlüğünün 2017 bütçesi, oy çokluğuyla 2 milyar 900 milyon lira olarak kabul edildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Emecen, burada yaptığı konuşmada, 2017 yılı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bütçesini ve performans programını sunmak için kürsüde olduğunu belirterek, İstanbul'un can damarı sayılan ve 146 yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan İETT'nin, kente her geçen gün daha büyük hizmet verebilmek için kesintisiz çalıştığını söyledi.

"Durak sayısını 12 bin 389'a çıkardık"

Emecen, "İETT, yaş ortalaması 4,5 olan 2 bin 714 otobüsü ve 760 hattıyla İstanbul'un her köşesinde hizmet veriyor. Ayrıca özel işletmeler dahil edildiğinde, 5 bin 804 otobüsün yürütüm ve denetimlerini yapıyoruz” dedi. 545 metrobüsün hizmet verdiğini belirten Emecen, 2016’da durak sayısını 373 artırarak 12 bin 389'a çıkardıklarını anlattı.

“İETT olarak 2017'de tüm otobüs alımlarına ayırdığımız bütçe 1 milyar 110 milyon 996 bin liradır" diyen Emecen, toplam 725 otobüs alımı planladıklarını bildirdi.

Otobüslere ‘karakutu’

Güneş enerjisi ile çalışan ve kablosuz internet hizmeti veren akıllı durakların sayısını artırmaya çalıştıklarını da anlatan Emecen, Karakutu isimli projeden de bahsetti.

"Bu proje ile otobüslerimizin yakıt tüketimi, kat edilen mesafe, periyodik bakım, arıza yönetimi gibi 48 ham veri alınacak. Uygulama sonrası, yakıt tasarrufu, kaza sayısında azalma, emisyon değerinde azalma gibi iyileştirmeler hedefleniyor.

Uygulamaya 520 otobüsle başlandı. İlk etapta 680 şoförün kusurlu davranış tespiti edildi. 7,3 yakıt tasarrufu, kaza sayısında yüzde 21,4 azalma ve emisyon değerinde yüzde 4 azalma sağlandı. “

Şoförler eğitiliyor

Başta şoförler olmak üzere 6 bin çalışanı etkili iletişim becerileri, kriz yönetimi, yolcularla iletişim, öfke kontrolü, kurumsal imaj, otobüslerin temizliği ve korunması gibi konularda eğitimden geçirdiklerini anlatan Emecen, ayrıca saha eğitimlerini de garaj ortamında gerçekleştirdiklerini ve bunun da başarıyla tamamlandığını söyledi.

Emecen, İETT olarak çalışanları motive etmek amacıyla bir dizi çalışmalar başlattıklarını ve bu kapsamda çalışanların eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.

MOBİETT’nin 3,6 milyon kullanıcısı var

MOBİETT uygulamasının 3,6 milyon kişi tarafından kullanıldığını, bu uygulamayla günde 2 milyona yakın sorgu yapıldığını aktaran Emecen, teknolojik alt yapıya 17 milyon 350 bin lira bütçe ayırdıklarını söyledi.

Yeni yılda elektrikli otobüsler geliyor

Emecen, 2017’de elektrikli otobüslerin Tarihi Yarımada’da kullanılmaya başlanacağını açıkladı:

“Hâlihazırda verilen hizmetin, çalışma sonrasında yüzde 100 elektrikli toplam 200 otobüsle verilmesi planlanmaktadır. Edirnekapı'nın aktarma merkezi olarak planlandığı projede, yeni otobüsler tüm akıllı araç donanımlarına sahip olacak.”

"iBeacon hayata geçiyor"

Emecen, yolcuları bilgilendirmeye dönük teknolojik alt yapıyı sağlayabilmek adına Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan iBeacon cihazlarını kullanmaya başlayacaklarını da söyledi. Emecen, bu sistemi şöyle anlattı:

"Otobüse binen yolcularımıza araç içerisinde ihtiyaçları olan bildirimleri göndereceğiz. Görme engelli yolcularımıza, durak geçiş anonslarının ve inecekleri durağa gelmesine yakın akıllı telefonları üzerinden sesli mesajlar verilmesi sağlayacağız.”