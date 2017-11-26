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İETT'in yeni genel müdürü Ahmet Bağış oldu

Eski İETT Genel Müdür görevden alınmıştı

26 Kasım 2017 17:12

İETT Genel Müdürü Arif Emecen’in görevden alınmasının ardından yerine vekaleten İETT genel müdür yardımcısı Dr. Ahmet Bağış atandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın İETT Genel Müdürü Arif Emecen’i sürpriz bir kararla görevden almasının ardından yerine vekaleten İETT genel müdür yardımcısı Dr. Ahmet Bağış atandı.

Ahmet Bağış kimdir?

Bağış, 2005 yılında İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak göreve başladı. 2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı oldu. 3 yıl boyunca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. İBB'nin Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., UGETAM A.Ş. ve Enerji A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. Bağış, İBB iştiraki olan Beltur A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ediyor. İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev aldıktan sonra Mayıs 2014’te İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Bağış, şimdi de Genel Müdürlük makamına vekaleten atandı.

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