İETT zammı memurları kıskandırdı

Memur maaşlarına yapılan son zamlarla bir kaymakamın maaşı 2699, mühendisin 2268, öğretmenin 1680, başkomiserin 2187, uzman doktorun 2210, hemşirenin 1412, araştırma görevlisinin 1687, şube müdürünün ise 1849 YTL oldu. Ancak, dün gelen yeni bir zam haberi kaymakamdan memura yüzbinlerce üst düzey devlet memurunu kıskandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı zamla en düşük İETT şoförlerinin maaşını 2 bin 268 YTL'ye yükseltti.



İşte zamlı memur maaşları



Yapılan zamın ardından İETT şoförünün maaşı 1939 YTL’den 2 bin 268 YTL’ye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün Saraçhane’deki Belediye Sarayı’nda düzenlenen törende Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Salim Uslu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile toplu iş sözleşmesini imzaladı. Toplu İş Sözleşmesi’ne göre işçiler, ilk yıl yüzde 17 zam, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam alacak. Kadir Topbaş, kendi imkanları dahilinde yapılabilecek en iyi zammı verdiklerini belirterek, "Gönül ister ki daha çok verelim. Son beş yılda çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunu tüm personelimiz ve İstanbulluların desteğiyle başardık" dedi.



Törende İETT işçilerinin maaşlarını zamanında alamadığını hatırlatan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın "Maaşlar zamanında ödensin" sözleri alkışlarla karşılandı. Arslan, Topbaş’a iyi kararlara imza atması için bir kalem, maaşların zamanında ödenmesi için ise bir saat hediye etti. Maaşların zamanında ödenmesinin ana prensipleri olduğunu belirten Topbaş da "Maaşlar geciksin, bu parayı repoda değerlendirelim, diye bir anlayışımız yok. Kaynaklarda ciddi sıkıntı var, zaman zaman şirketlerimizden destek alıyoruz. Bu yıl enflasyondan yüzde 8 fazla, geçen yıl ise 12 fazla zam verdik. Göreve geldiğimden bu yana yüzde 32 zam yaptık" diye konuştu.



İmza törenin ardından Topbaş, işçiler ve sendika temsilcileriyle birlikte halay çekti.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi arasında dün imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, belediyede çalışan 233 işçinin maaşlarının, birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam görmesi karara bağlandı. İşçilerin çıplak en düşük maaşı 1380 YTL en yüksek maaşı ise 1570 YTL oldu. Demircan, "Yaptırdığımız araştırmalarda belediyemiz eskiye göre daha başarılı. Bunda çalışanlarımızın emeği büyük. Dolayısıyla onları mutlu etmek bizim görevimiz" dedi.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise "Sayın Başkan’ın emeğe ve işçiye yaklaşımını çok iyi biliyoruz. Diyalog yoluyla aptığımız anlaşmadan memnunuz" diye konuştu.



Yapılan zamın ardından İETT şoförünün maaşı 1939 YTL’den 2 bin 268 YTL’ye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün Saraçhane’deki Belediye Sarayı’nda düzenlenen törende Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Salim Uslu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile toplu iş sözleşmesini imzaladı. Toplu İş Sözleşmesi’ne göre işçiler, ilk yıl yüzde 17 zam, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam alacak. Kadir Topbaş, kendi imkanları dahilinde yapılabilecek en iyi zammı verdiklerini belirterek, "Gönül ister ki daha çok verelim. Son beş yılda çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunu tüm personelimiz ve İstanbulluların desteğiyle başardık" dedi.



Törende İETT işçilerinin maaşlarını zamanında alamadığını hatırlatan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın "Maaşlar zamanında ödensin" sözleri alkışlarla karşılandı. Arslan, Topbaş’a iyi kararlara imza atması için bir kalem, maaşların zamanında ödenmesi için ise bir saat hediye etti. Maaşların zamanında ödenmesinin ana prensipleri olduğunu belirten Topbaş da "Maaşlar geciksin, bu parayı repoda değerlendirelim, diye bir anlayışımız yok. Kaynaklarda ciddi sıkıntı var, zaman zaman şirketlerimizden destek alıyoruz. Bu yıl enflasyondan yüzde 8 fazla, geçen yıl ise 12 fazla zam verdik. Göreve geldiğimden bu yana yüzde 32 zam yaptık" diye konuştu.



İmza törenin ardından Topbaş, işçiler ve sendika temsilcileriyle birlikte halay çekti.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi arasında dün imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, belediyede çalışan 233 işçinin maaşlarının, birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam görmesi karara bağlandı. İşçilerin çıplak en düşük maaşı 1380 YTL en yüksek maaşı ise 1570 YTL oldu. Demircan, "Yaptırdığımız araştırmalarda belediyemiz eskiye göre daha başarılı. Bunda çalışanlarımızın emeği büyük. Dolayısıyla onları mutlu etmek bizim görevimiz" dedi.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise "Sayın Başkan’ın emeğe ve işçiye yaklaşımını çok iyi biliyoruz. Diyalog yoluyla aptığımız anlaşmadan memnunuz" diye konuştu.

