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Yaşam

İETT yaz tarifesine geçti

Yolcular, hat-hareket saatlerini "www.iett.istanbul" internet adresinden öğrenebilecek

12 Haziran 2017 12:45

İETT'nin Eylül ayında başlayan kış tarifesi 12 Haziran Pazartesi günü yerini yaz tarifesine bıraktı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yolcular, hat-hareket saatlerini "www.iett.istanbul" internet adresi ile akıllı telefonlarda yer alan MOBİETT uygulamasından öğrenebilecek.

İETT, yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat-hareket saatlerindeki yaz uygulamasını pazartesi günü başlatacak.

Söz konusu düzenleme yapılırken okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu.

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