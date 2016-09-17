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Yaşam

İETT ve Şehir Hatları'nda sefer saatleri değişiyor

19 Eylül'den itibaren seferlerinde kış tarifesi uygulamasının başlayacağını bildirildi

17 Eylül 2016 20:13

İETT ve Şehir Hatları 19 Eylül Pazartesi gününden başlamak üzere kış dönemine girileceğini ve yeni iETT sefer saatlerinin geçerli olacağını duyurdu.

İstanbul'da toplu taşımayı kullananlar açısından oldukça önem arzeden tramvay, metro ve otobüs sefer saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Edinilen bilgiye göre İETT hafta başından itibaren yeni sefer saatlerini uygulamaya koyacak.

İETT'nin sosyal medya hesaplarından bugün itibarıyla yapılan duyuruya göre İstanbul'da toplu ulaşımda güncel sefer saatleri değişecek ve yarından itibaren "www.iett.istanbul" adresi ya da MOBİETT uygulamasından yeni sefer saatleri öğrenilebilecek. İstanbul Şehir Hatları da sosyal medya platformundan 19 Eylül'den itibaren seferlerinde kış tarifesi uygulamasının başlayacağını bildirdi.

 

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