Boğaz Köprüsü'nden geçen otobüsler tek bilet, vapura da yüzde 50 indirim!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 ay süreyle vapurların yüzde 50 indirmle yolcu taşıyacağını, Boğaz Köprülerinden geçen otobüslerde de tek bilet uygulamasına geçileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı aldığı karar ile Pazartesi gününden itibaren Şehir Hatları Vapurları tüm seferleri iki ay süreyle tarife üzerinden % 50 indirimli yolcu taşıyacak. Boğaz Köprülerinden geçen İETT otobüslerinde de iki ay süreyle tek bilet uygulamasına geçilecek."