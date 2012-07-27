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Boğaz Köprüsü'nden geçen otobüsler tek bilet, vapura da yüzde 50 indirim!

İstanbul Büyükşehir Beledeyesi pazartesi gününden itibaren şehir hatları vapurlarının yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı

27 Temmuz 2012 21:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 ay süreyle vapurların yüzde 50 indirmle yolcu taşıyacağını, Boğaz Köprülerinden geçen otobüslerde de tek bilet uygulamasına geçileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı aldığı karar ile Pazartesi gününden itibaren Şehir Hatları Vapurları tüm seferleri iki ay süreyle tarife üzerinden % 50 indirimli yolcu taşıyacak. Boğaz Köprülerinden geçen İETT otobüslerinde de iki ay süreyle tek bilet uygulamasına geçilecek." 

 

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