İETT unutulanları sattı

İETT'ye bağlı otobüs, tramvay, tünel araçları ve duraklarda yolcuların unuttuğu eşyalar, açık artırma yolu ile satıldı.



İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünde yapılan açık artırmada toplam 2 bin 180 parça eşya 3 bin 163 TL muhammen bedel üzerinden satışa sunuldu.



Aralarında ney, çocuk arabası, bağlama, özürlü bastonu, el dikiş makinesi gibi ilginç parçalarında bulunduğu 1314 adet muhtelif eşyanın 875 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmasıyla başladı. Basın ve Halklar İlişkiler Osman Çakır'ın yönettiği açık artırmada bu eşyalara alıcı çıkmadı.



Artırmada daha sonra 1167 TL'den satışa çıkarılan 307 adet cep telefonu 2 bin 401 TL'ye alıcı buldu.



Muhammen bedeli 520 TL olan ve aralarında 4 parça dizüstü bilgisayarın bulunduğu 211 adet elektronik eşya 1850 TL'ye, muhammen bedeli 261 TL olan 16 adet fotoğraf makinesi de 825 TL'ye satıldı.



Artırmada, 190 TL'den satışa çıkarılan 84 adet kadın ve erkek kol saati ile duvar saati 302 TL'ye, 76 TL'ye satışa çıkarılan ve içinde düdüklü tencere de bulunan 23 adet mutfak eşyası 285 TL'ye, 67 TL'den satışa çıkarılan 225 adet inşaat malzemesi de 90 TL'ye alıcı buldu.



Basın mensuplarına açıklama yapan Osman Çakır, İETT'nin toplu taşıma araçlarında günlük taşınan yolcu sayısının 2 milyona yakın olduğunu dile getirerek, günlük koşturmaca ve çeşitli başka nedenlerden dolayı insanların yanlarındaki eşyasını toplu taşıma araçlarında unutabildiklerini söyledi.



Vatandaş veya yetkililer tarafından İETT'ye teslim edilen unutulmuş eşyanın 1 yıl içinde sahibi çıkmaması durumunda açık artırma yolu ile satışa sunulduğunu hatırlatan Çakır, artık gelenekselleşmiş olan bu satış işlemine İstanbullular'ın yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti.



Çakır, toplamda 2180 adet eşyanın satışa sunulduğunu belirterek, ilk etapta alıcı çıkmayan eşyaların bugün öğleden sonra yeniden toptan satışa sunulacağını ifade etti. Çakır, alıcı çıkmaması halinde bu eşyaların parça parça satılacağını kaydetti.

