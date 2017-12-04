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İETT şoförü tartıştığı sürücüyle yol ortasında kavga etti

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Uzunçayır -Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü

04 Aralık 2017 13:03

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da Uzunçayır -Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.  İki sürücü arasındaki kavga yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

KÜFÜR İDDİASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Uzunçayır -Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında Sabiha Gökçen Havalimanı Kavşağı\'nda yol verme tartışması çıktı. İki sürücü araçlarını  durdurarak tartışmaya başladı.  İETT şoförü, sürücünün kendisine küfür ettiğini iddia ederek araçtan indi ve sürücünün yanına gitti. Tartışma yolcularının araya girmesi ile bir süre sonra sona erdi. Sakinleştirilen İETT şoförü aracına bindi.

TEKNE VE YUMRUKLA BİRBİRİNE GİRDİLER
İETT sürücüsü tam hareket edecekken otomobil sürücüsü otobüsün yanına geldi. Tartışmanın dozu daha da arttı.  İETT şoförü aracından indi. İki sürücü yol ortasında birbirine girdi. Yumruklar tekmeler havada uçuştu. İki sürüyü yine yolcular ayırdı. Kavganın ardından araçlarına binen sürücüler birbirlerine tehditler yağdırarak yollarına devam etti. 

(FOTOĞRAF)

 

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