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Yaşam

İETT şoförü, karda mahsur kalan tavuğu kurtardı

Duyarlı şoförün dikkatiyle kurtarılan tavuk, barınağa teslim edildi

08 Ocak 2017 23:13

İstanbul Üsküdar sahilinde yoğun kar nedeniyle kaybolan ve donma tehlikesi yaşayan tavuğu İETT ’nin şoförü Ömer Fatih kurtardı. Aracından inen sürücü tavuğu alarak hayvan barınağına götürdü.

Ajanimo’da yer alan habere göre, İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve fırtına insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Üsküdar sahili Kız Kulesi karşısında yolda duran tavuğu gören sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı. Kimi sürücüler yoluna devam ederken bir İETT otobüsü sürücüsünü tavuğu fark ederek aracını kenara çekti.

Otobüsten inen sürücü Ömer Fatih, tavuğu yakalayarak kucağına aldı ve otobüse götürdü.

Duyarlı şoför karda ezilmekten son anda kurtardığı tavuğu Ataşehir hayvan barınağına götüreceğini söyleyerek yoluna devam etti.

 

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