İETT seferlerinde artış

T24- İETT, şehrin merkezi noktalarından yapılan gece seferlerini yeni hatlarla genişletiyor. Yeni seferler Anadolu yakasında Üsküdar ve Kadıköy, Avrupa yakasında Taksim ve Bakırköy merkezli olacak.





İETT, İstanbul'da hayatın gece-gündüz kesintisiz devam ettiği merkezi noktalardan yapılan gece seferlerine yenilerini ekliyor. Daha önce ağırlıklı olarak Taksim merkezli olan gece seferleri yeni hatlarla yaygınlaştırılıyor.





Mevcut hatlara Üsküdar-Sultanbeyli (11ÜS), Kadıköy-Tuzla (130), Başakşehir 1-4. Etap-Taksim (89C) ve Büyükçekmece-Bakırköy (76C) hatları ekleniyor. İETT'nin metrobüsle birlikte toplamda 13 hatta sürdürdüğü gece seferleri gece 12 ile sabah 05.30 arasında yapılıyor. Sefer aralıkları 45 ile 60 dakika olarak ayarlanıyor.