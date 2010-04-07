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Yaşam

İETT seferlerinde artış

İETT gece seferlerini artıracağını açıkladı.

07 Nisan 2010 03:00

T24-  İETT, şehrin merkezi noktalarından yapılan gece seferlerini yeni hatlarla genişletiyor. Yeni seferler Anadolu yakasında Üsküdar ve Kadıköy, Avrupa yakasında Taksim ve Bakırköy merkezli olacak.


İETT, İstanbul'da hayatın gece-gündüz kesintisiz devam ettiği merkezi noktalardan yapılan gece seferlerine yenilerini ekliyor. Daha önce ağırlıklı olarak Taksim merkezli olan gece seferleri yeni hatlarla yaygınlaştırılıyor.


Mevcut hatlara Üsküdar-Sultanbeyli (11ÜS), Kadıköy-Tuzla (130), Başakşehir 1-4. Etap-Taksim (89C) ve Büyükçekmece-Bakırköy (76C) hatları ekleniyor. İETT'nin metrobüsle birlikte toplamda 13 hatta sürdürdüğü gece seferleri gece 12 ile sabah 05.30 arasında yapılıyor. Sefer aralıkları 45 ile 60 dakika olarak ayarlanıyor.

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