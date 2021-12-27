İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı

Bahçelievler'de bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün önüne geçerek İETT şoförü ile dakikalarca tartıştı.



"3-5 dakika boyunca bağırdı"

Cadde üzerinde esnaf olan Murat Kurumlu, "Trafikte bir kadın otobüsün önünü kesmişti, seslere çıktık otobüsün önünde durmuş bağırıyordu falan. 3-5 dakika boyunca bağırdı ardından hiçbir şey olmamış gibi dağılıp gittiler. Trafiği de kilitlediler, burada zaten hep trafik oluyor, onun hengamesi oldu. Kadın bağırıyordu, şoför cevap falan vermedi. Neyden kaynaklandığını bilmiyoruz ben de bağrışmalara çıktım. Sebebini bilmiyoruz" dedi. (DHA)