İETT otobüsünün devir daim borusu patladı, yolcular yandı

T24

Kadıköy-Uğur Mumcu hattında sefer yapan İETT otobüsü Kartal yanyolda seyir halindeyken otobüsün arka tarafında büyük bir patlama sesi duyuldu. Motor kısmında bulunan devir daim borusunun patlamasıyla tazyikli kaynar su, aracın içindeki kapağı fırlattı. Kaynar su arka koltuklardaki yolcuların üzerine fışkırdı. İnanılmaz olayda otobüs içinde büyük panik yaşandı.Otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerken yolcularda panik halinde aşağı indi. Vücutları sıcak suyla yanan 2'si kadın 4 yolcu yol kenarında ambulansın gelmesini bekledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuları ambulansa bindirdi. Neye uğradıklarını şaşıran yolcular acı içinde ambulansa binerken sıcak su borusunun patladığını söyledi. Otobüs şoförü de “Seyir halindeyken su borusu patladı, hararetten kaynaklanmış olabilir" diye konuştu.Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri otobüs içinde inceleme yaparken yolcuların olayı ucuz atlattıkları ortaya çıktı.