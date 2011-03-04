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Yaşam

İETT otobüsünde tecavüz dehşeti!

Durakta otobüs beklemeye başlayan kadının önünde, üzerinde ‘İETT Personel Servisi’ yazılı tabela bulunan otobüs durdu ve...

04 Mart 2011 02:00

T24 - Durakta otobüs beklemeye başlayan kadının önünde, üzerinde ‘İETT Personel Servisi’ yazılı tabela bulunan otobüs durdu ve...

İETT otobüsünde tecavüz dehşeti!

İstanbul’da, özel bir şirkette çalışan 45 yaşındaki G.G., önceki akşam arkadaşları ile Beyoğlu’nda buluşmak için evinden çıktı. Durakta otobüs beklemeye başlayan kadının önünde üzerinde ‘İETT Personel Servisi’ yazılı tabela bulunan otobüs durdu.


Gasp, hürriyeti tehdit, tecavüz ve darp!

Habertürk gazetesinin haberine göre; adının A.K. olduğu belirlenen sürücü, kadına gideceği yere götürebileceklerini söyledi. G.G. de sürücü A.K. ile arkadaşı S.T.’nin içinde bulunduğu otobüse bindi. Ancak Taksim’e doğru yol alan sürücü, bir anda otobüsü otoyola çıkardı. Kaçırıldığını anlayan kadın, çığlık atarak yardımistedi. Otobüs otoyolda hızla ilerlerken önce S.T. kadını döverek tecavüz etti. Ardından direksiyona geçti. Daha sonra sürücü A.K. de yine otobüs seyir halindeyken kadına tecavüz etti. Bununla da yetinmeyen ikili, otobüsü Başakşehir’deki bir ormanlık alana götürdü. İki arkadaş kadını grup sekse zorladı. Öldüresiye dövdükleri ve cep telefonunu gasp ettikleri kadını, yol kenarına atıp kaçtılar. Bir vatandaş kadını görüp polise haber verdi. Başakşehir Asayiş Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından otobüsün plakasını tespit etti. Yapılan plaka sorgulamalarında otobüsün özel bir şirkete bağlı olduğu ve İETT Personel Servisi olarak kullanıldığı belirlendi. A.K. ve S.T. aynı gün evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan ikili suçlamaları reddederek, kadınla para karşılığı ilişkiye girdiklerini savundu. İkili “Gasp, hürriyeti tehdit, tecavüz ve darp” suçlamasından adliyeye sevk edildi.


İETT: Araç taşeron firmanın

Olayla ilgili bir açıklama yapan İETT Basın Danışmanı Ömer Faruk Birpınar, aracın İETT’nin personellerini taşıyan taşeron firmaya bağlı bir servis aracı olduğunu vurguladı.

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