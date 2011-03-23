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Yaşam

İETT otobüsü ikiye bölündü

Ümraniye'de İETT'ye ait körüklü otobüs seyir halindeyken ikiye bölündü

23 Mart 2011 02:00

T24 - Ümraniye'de İETT'ye ait körüklü otobüs seyir halindeyken ikiye bölündü. Yaşanılan inanılmaz olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Körüğü koparak ikiye bölünen otobüs uzun süren bir çalışmanın ardın yoldan kaldırılabildi. Beykoz-Kadıköy seferini yapan, Nurettin Gür yönetimindeki 15 BK kodlu İETT otobüsü, dün saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye sapağında seyir halindeyken körük kısmından ikiye bölündü.

Otobüste az sayıda yolcu bulunması nedeniyle ölen ve yaralanan olmadı. TEM Otoyolu'nun trafiğe kapanmasına neden olan otobüsü çekmek için seyir halindeki TIR ve kamyon sürücülerinden yardım istendi. Halatla emniyet şeridine çekilen otobüs daha sonra çekiciler vasıtasıyla garaja taşındı. Otobüs kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayı görenler İETT otobüsünü şaşkınlıkla izledi.

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