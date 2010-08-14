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Yaşam

İETT Otobüsü ağaca çarparak durabildi

Kadıköy'de otomobil ile çarpışan belediye otobüsü, kontrolden çıkarak ancak yol kenarındaki ağaca çarpıp durabildi.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Kadıköy'de otomobil ile çarpışan belediye otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi.


Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi ışıklarda meydana gelen kazada İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.


Hasan Uğur'un kullandığı 78 BE 872 plakalı otomobil Siyami Ersek Hastanesi otoparkına giriş yapmak isterken  Türkiş Blokları-Kadıköy arası çalışan belediye otobüsüyle çarpıştı.


Kontrolden çıkan belediye otobüsü yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.


Kaza sonrası otobüsün ön bölümünde hasar gördü. Kaza sırasında otobüs içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı.


Otobüsteki yolculardan kazayı küçük sıyrıklarla atlatanlar Siyami Ersek Hastanesi acil servisinde tedavi edildi.


Polis kazayla ilgili rapor tutup araçları çektirerek trafiğin normal akışına dönmesini sağladı.

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