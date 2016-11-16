İETT otobüslerini kullanan kadın yolcular için gece düzenlemesi

İETT otobüslerini kullanan kadın yolcuların saat 22.00'den sonra istedikleri noktada iniş yapabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeyi içeren önerge İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısının 3. birleşimi İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Esin Hacıalioğlu, İETT otobüslerini kullanan kadın yolcuların belirli bir saat diliminden sonra istedikleri noktada iniş yapabilmelerini, varacakları noktaya daha yakın mesafede inmelerini bunun da kadının sokakta şiddete maruz kalma olasılığını düşüreceğini düşünmekte olduklarını belirterek, konuyla ilgili önerge sunmak istediklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2002–2015 yılları arasında ülkede 5 bin 406 kadın cinayeti işlendiği ifade edilen önergede, 2015’te 303 kadın cinayeti işlenirken 2016 yılının Ocak ayında 36, Şubat ayında 23 kadın öldürüldüğünü kaydedildi.

Çok sayıda kadının cinsel saldırıya uğradığına dikkati çekilen önergede, Mart ayında ise 28 kadının öldürüldüğü, 12 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildiği, 63 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunulduğu ve 39 kadına şiddet uygulandığı belirtildi.

Önergede şu ifadelere yer verildi:

"Devletten koruma talep eden kadınların kaldığı sığınma evleri, açılış törenlerinde teşhir edilirken, koruma talebiyle polise ve savcılığı başvuran kadınların yüze 73'ü, sığınma evlerinde olan kadınların ise yüzde 27’si cinayete kurban gitti. Bu doğrultuda biz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi için küçük ancak İstanbul sokaklarında kol gezen kadına yönelik ruhsal, bedensel ve cinsel şiddete karşı ve kadının yeniden sosyal yaşama adapte olması açısından önemli ve büyük bir adım atabileceğine inanmaktayız. Bu bağlamda İETT otobüslerini kullanan kadın yolcuların belirli bir saat diliminden sonra istedikleri noktada iniş yapabilmeleri, varacakları noktaya daha yakın mesafede inmelerinin, kadını sokakta şiddete maruz kalma olasılığını düşüreceğini düşünmekteyiz. Bu düşünce ile saat 22.00 itibari ile İETT otobüslerini kullanan kadın yolcuların talebi halinde, durak zorunluluğu gözetmeksizin istenilen noktada İETT otobüs şoförlerince yolcu indirme işlemi yapılmasını ve bu önergenin başkanlık makamına kabulünü arz ederiz."

Hacıalioğlu'nun okuduğu önerge başkanlık makamına oy birliğiyle sevk edildi.