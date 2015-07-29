İETT otobüsleri, yolcuların doğum günlerini kutluyor

İETT’ye ait otobüsler artık İstanbulluların doğum gününü kutluyor. Yazılı ve sesli olacak doğum günü mesajını otobüsteki diğer yolcular da duyabiliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; doğum gününde otobüse binen yolcular, İstanbulkartlarını okuttuklarında doğum günü kutlama mesajı ile karşılaşıyorlar. Doğum günü olan yolcu, İstanbulkartını okuttuğu validatör cihazının ekranında adına hitaben yazılmış, “Doğum gününüzü kutlar iyi yolculuklar dileriz” mesajı ile beliriyor. Bu mesaj aynı zamanda sesli olarak otobüsteki tüm yolculara ulaştırılıyor.

Bir yolcunun doğum günü mesajıyla duyduğu mutluluğu gözlemleyen kimyager ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olan Şefika Tiraki, İETT’ye gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

“Geçen, her zaman ki gibi işe gidiyorum. Otobüse bindim. Otobüse binen bir beyefendi mavi kartını makinaya okuttuğunda her zaman alışık olduğumuz ses farklı bir şey söyledi: ‘Doğum gününüz kutlu olsun.’ Beyefendi ve çevresindekiler şaşkındı. İşe giden o beyefendinin yüzündeki mutluluğu görmeliydiniz. Belki de ilk veya tek hatırlayan siz oldunuz.”