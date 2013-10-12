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Yaşam

İETT otobüsleri hacklendi

Birçok yolcu bu durumu fotoğraflayıp Twitter 'da paylaştı. Hacklenen ekranların kimin veya kimlerin yaptığı ise henüz bilinmiyor

12 Ekim 2013 15:14

İETT araçlarının içindeki LCD ekranlarında durak isimleri yazılı ekranlar hacklendi.

Milliyet'in haberine göre akşam saatlerinde evlerine gitmek için otobüs ve metrobüslere binen binlerce yolcu bu durumu nedenini ve ekrandaki yazıları anlamaya çalıştı...

Dün İstanbul 'da otobüs ve metrobüslere binenler gördüklerine inanamadı. Otobüs ve metrobüslerde durak isimlerini gösteren sistem hacklenmişti.

Otobüs içindeki LCD ekranlarında durak isimleri yerine "Durak yok yola devam", "İETT veri tabanı qeyff" gibi notlar yazılıydı.

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