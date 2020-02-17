İETT: Metrobüs şikâyet başvuruları yüzde 8,6 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada , 44 istasyonla günlük 1 milyon yolcuya 7 gün 24 saat hizmet veren Metrobüs hattıyla ilgili şikâyet başvurularının yüzde 8,6, genel şikâyetlerin de yüzde 3 oranında azaldığı duyuruldu.

İETT’ye her hafta ortalama 35 bin başvuru yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu başvuruların yüzde 15-20’si şikâyetlerden oluşuyor. İstanbulluların şikâyetlerini sınıflandıran İETT Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, hat bazında listeler oluşturuyor. İETT, vatandaşların şikayetlerini tek tek inceleyerek sorunları çözmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu düzenli çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl 100 bin yolculuk bazında şikayet sayısında yüzde 3’lük bir düşüş gerçekleşti" denildi.

İETT tarafından yapılan açıklama şöyle:

İETT, şikâyet raporları üzerinde yürüttüğü çalışmayla en çok şikâyet alan hatlarda iyileştirmeler yaptı. Yürütülen düzenli çalışma neticesinde Metrobüste şikâyet başvurularında yüzde 8,6, genel şikayet başvurularında yüzde 3 azalma yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, 44 istasyonla günlük 1 milyon yolcuya 7 gün 24 saat hizmet veren Metrobüs hattında, günlük 6 bin 900 olan sefer sayısı 7 bin 160’a çıkarttı.

Hattın genelinde de iyileştirme çalışmaları yapıldı. 24 saat güvenlik hizmeti verilen TÜYAP, Avcılar, Şirinevler, Cevizlibağ, Edirnekapı ve Zincirlikuyu istasyonlarındaki asansörler sabaha kadar yaşlı engelli ve çocuklu vatandaşların kullanımına açık hale getirildi. Sık sık arızalanan asansör ve merdivenlerle ilgili yenileme projesi oluşturuldu. Beşyol ve Florya istasyonlarının birleştirilip daha geniş ve elverişli bir istasyon yapımı için çalışmalara başlandı.

Altunizade metrobüs istasyonu genişletildi

Altunizade Metrobüs İstasyonu’nda, metro ile entegrasyon sonrasında biletmatik cihazları ve turnikeler üst geçit başlangıç ve bitiş noktalarına konumlandırıldı. Böylece üst geçit ve turnike yoğunluğu azaldı. Ayrıca istasyonda indirme peronu yapılarak yolcu giriş ve çıkış alanlarında genişletme ve iyileştirme çalışması yapıldı. Altunizade İstasyonu yolcu indirme alanı genişletilerek ek bir çıkış alanı daha oluşturuldu. Zincirlikuyu yolcu alanı da genişletildi. Bu sayede istasyon giriş çıkışları büyük ölçüde rahatladı, şikâyet sayıları azaltıldı.

İşaretli bekleme yeri dönemi

İETT, Metbobüs duraklarına vatandaşların doğru yerde beklemeleri için işaret koyma uygulaması başlattı. Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme sefer frekans uyum sinyalizasyon uygulaması yapılarak Metrobüs araç trafiği azaltıldı.

MOBİETT başvurularında yüzde 10 azalma

İETT’ye bağlı tüm araçlardaki GPS cihazlarının yenilenmesi çalışmalarına başlandı. Bu işlemin kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Bu sayede durakta bekleyen yolcuların araçların ne zaman geleceğiyle ilgili bilgiye daha sağlıklı erişmesi sağlanmış olacak. İstanbulluların şikâyet konularının başında gelen Mobiett uygulamasında da hem altyapıda hem arayüzde yenilikler yapıldı. Kişiselleştirme, durakta bekliyorum gibi yeni özelliklerin eklenmesinin yanı sıra engellilere yeni erişim kolaylıkları sağlayan yeni sürüm Mart ayı içinde yapılacak lansman ile kullanıma sunulacak.

MOBİETT için tüm ağ sistemi yerel sunuculara taşındı ve hizmet veren bilgilendirme servisleri de dahil olmak üzere yedekli bir yapı kuruldu. Ayrıca sunucularda hizmet kesintisi oluşmadan önce bilgi veren alarm mekanizmaları oluşturuldu ve erken müdahaleler ile hizmet kesintisi oluşması engellendi.

En çok şikâyet alan hatlar inceleniyor

İETT’ye her hafta ortalama 35 bin başvuru yapılıyor. Bu başvuruların yüzde 15-20’si şikâyetlerden oluşuyor. İstanbulluların şikâyetlerini sınıflandıran İETT Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, hat bazında listeler oluşturuyor. İETT, vatandaşların şikayetlerini tek tek inceleyerek sorunları çözmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu düzenli çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl 100 bin yolculuk bazında şikayet sayısında yüzde 3’lük bir düşüş gerçekleşti.

İETT, elindeki filoyu İstanbul halkının daha iyi hizmet alabilmesi için yoğun bir planlamayla seferber ediyor. İstanbullular, her türlü talep, öneri ve şikâyetlerini ALO 153 Çağrı Merkezi, MOBİETT uygulaması, İETT sosyal medya hesapları ve web sitesinden iletebiliyor.