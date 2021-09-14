İETT, metrobüs filosunu yenilemek için 160 yeni otobüs alıyor

İstanbul yeni metrobüs araçlarına kavuşuyor. İETT Genel Müdürlüğü metrobüs filosunu yenilemek için 160 yeni otobüs alıyor. İmzalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla atılacak. İmza töreni 15 Eylül Çarşamba günü saat 10:00’da İETT Edirnekapı Garajı’nda gerçekleşecek.

5 Ağustos tarihinde açık ihale alınan 21 metrelik 100 ve 25 metrelik 60 otobüs, 2022 yılının ilk aylarından itibaren metrobüs hattında kullanılmaya başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün Metrobüs hattında görev yapan 670 aracın yaş ortalaması 10’a yükseldi. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihale ile 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü.

Yeni otobüslerle kapasite artacak

Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar 18,5 metre ve 185 yolcu taşıyabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan otobüsler 26 metre ama 225 yolcu kapasiteli.

Otobüsler için imza töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT ve firma yetkililerinin katılacağı törenle 15 Eylül Çarşamba günü saat 10:00’daİETT Edirnekapı Garajı’nda düzenlenecek. Yüzde 15’i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları,2022 yılının ilk aylarından itibaren yapılacak.