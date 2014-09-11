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İETT kış tarifesine geçiyor

İETT'nin kış sefer tarifesiyle birlikte 471 ek otobüs ve 40 metrobüs eklenecek

11 Eylül 2014 22:02

İETT, okulların açılmasıyla kış sefer uygulamasına başlayacak. İETT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi itibariyle otobüs sefer saatleri değişecek. Yeni sefer saatleri İETT internet sitesinden ve MobİETT uygulamasından öğrenilebilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yaz tarifesine 471 otobüs, 40 metrobüs eklenecek. Toplam otobüs sayısı, geçen kış sezonundaki 4 bin 587'den 5 bin 58'e, metrobüs sayısı 440'tan 480'e çıkacak. Gece metrobüs sayısı ise 498'e ulaşacak.

İETT, geçen yıla oranla bu yıl kış seferlerinde artış yaparak yoğunluğun azalmasını hedefliyor.

 

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