İETT kara kutu sistemine geçiyor!

İETT, araçlarında kara kutu sistemini kullanmaya hazırlanıyor. Uçaklarda kullanılan sistem sayesinde yol ve sürüş güvenliğinin arttırılması, kaza sayılarının ve bakım giderlerinin düşürülmesi, yolcu konforunun artırılması, yakıt tasarrufunun sağlanması amaçlanıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İETT Türkiye'de ilk defa dünyada ise trend olan ve farklı sektörlerde uygulamaları bulunan 'karakutu' teknolojisini hayata geçirerek toplu ulaşımdaki birçok sorunun önüne geçecek. Karakutu projesinin uygulanması ile birlikte, toplu ulaşımda araçlarda bulunan elektronik haberleşme ağ yapısı kullanılarak kaza anında sürücü ve aracın bulunduğu koşullar kayıt altına alınacak. Araçlarda bulunan elektronik haberleşme ağ yapısı kullanılarak araç bilgilerine uzaktan erişim sağlanacak.

Otobüste klima kavgasına son

80’in üzerinde veri alınacak olan sistem sadece veri kaynağı oluşturmakla kalmayıp verileri analiz edecek. Böylece iç ortam klima sıcaklığından, yakıt tasarrufuna, frenleme sayısından motor sıcaklığına, arıza bilgilerinden aracın rölantide kalma süresine kadar bir çok bilgi anlık olarak tek bir merkezden yönetilecek. Böylece yolcuların, şoförün klima açmaması, aracın hızlı ya da yavaş gitmesi gibi şikâyetleri ortadan kalkmış olacak.

İETT’ye kazandırılacak uçak teknolojisiyle ilgili açıklama yapan İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, karakutu ile birlikte otobüslerdeki tüm bilgilerin arıza ve kaza sebeplerinin anlık olarak tespit edilebileceğini söyledi. Kahveci “Sistemde araçlarda bulunan elektronik haberleşme ağ yapısını kullanarak şoförlerin araç kullanım performanslarını da anlık görebileceğiz. Böylece şoförlerimizi performanslarına göre değerlendirmeye tabi tutacağız” dedi.

Kahveci, karakutu projesi ile birlikte aracın haberleşme ağından verilerin toplanarak, kaza önleme ve kaza sonrası neden araştırmalarının yapılacağını belirtti ve aracın verimli kullanım yönteminin oluşturulacağını, oluşturulan bu yönteme göre şoförlerin eğitileceğini söyledi.

Otobüslerin doluluk oranı akıllı telefondan görülecek

Projeyle birlikte elde edilecek verilerden biri de otobüslerdeki yolcu oranı olacak. Otobüslerin ağırlığının ölçülebildiği sistemde araçların doluluk oranı tespit edilecek. Yolcu yoğunluğunun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri konulacak. Yolcu oranları İETT’nin akılı telefon uygulaması MOBİETT’e entegre edilecek. Böylece yolcular bekledikleri otobüsün doluluk oranını cep telefonundan görebilecekler.