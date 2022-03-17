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İETT'den toplu ulaşıma zam açıklaması

"Yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum"

17 Mart 2022 15:07

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, toplu ulaşıma beklenen zam ile ilgili olarak, "UKOME'de bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakımın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

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