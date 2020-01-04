İETT’den 49 yeni hat

İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, Metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.

Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.

Avrupa yakasında Marmaray’a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.

Metrobüs’e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.

Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52,Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.

Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.

Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.

2019'da açılan İETT hatları: