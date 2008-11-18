İETT çalışanlarından ‘Bergama tarzı’ eylem

Hak-iş’e bağlı Hizmet-İş sendikasına üye İETT çalışanları, toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farklarını alamadıkları ve maaşlarının gecikmeli ödendiği gerekçesiyle İETT Genel Müdürlüğü önünde yarı çıplak eylem yaptı.



Beyoğlu’ndaki İETT Genel Müdürlüğü önünde gözleri maskeli olarak toplanan yaklaşık 200 İETT çalışanı, ellerinde "Türk öğün, çalış ama parasız", ’İETT işçileri mutsuz", "Topbaş, Öztürk el ele hakkımız nerede?", "Otobüsler yolda, paramız nerede?", "İşçinin farkına varın kontak attırmayın" yazılı pankartlar taşıyarak, yönetimi protesto eden sloganlar attı.

Grup adına bir basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Telat Demirel, İstanbul gibi metropol bir şehirde ağır ve psikolojik gerilim yüklü şartlarda toplu taşıma hizmeti sunduklarını söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde maaşlar her ay düzenli ödenirken, İETT’de de sürekli gecikme yaşandığını öne süren Demirel, toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farklarının da henüz ödenmediğini savundu.



Bu durumun çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini, çalışma barışına zarar verdiğini ifade eden Demirel, sıkıntıların giderilmesi için yönetimin adım atmasını beklediklerini dile getirdi.



Eyleme katılan İETT çalışanları, basın açıklamasının ardından yağan yağmura ve soğuk havaya rağmen elbiselerinin üst kısmını çıkararak protestoyu sürdürdü. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan eylem, olaysız şekilde sona erdi.



Bu arada, İETT’de çalışan yaklaşık 8 bin kişinin ortalama 2 bin’er YTL maaş farkı alacağı bulunduğu öğrenildi.(AA)

