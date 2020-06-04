İETT: Araçlara maskesiz binilmeyecek

İETT, toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi' kararı uyarınca; Araçlara maskesiz binilmeyecektir. Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacaktır" denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı genelge doğrultusunda İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu dün bir toplantı yapmış, bugün yapılacak İl Hıfzıssıhha Meclisi’ne tavsiye niteliğinde öneriler getirmişti. İl Hıfzıssıhha Meclisi bugün toplanarak İstanbul’daki toplu taşımayla ilgili yeni kuralları belirledi.

İETT, alınan kararları Twitter'dan paylaştı. Buna göre, alınan kararlar şöyle:

-Araşlara maskesiz binilmeyecek

-Araçların tümünde sosyal mesafe kuralları uygulanacak.

-Ayakta yolcu taşıyan otobüs ve metrobüs araçlarında, koltuk sayısı kadar oturan yolcu alınacak. Ancak karşılıklı oturma düzeni şeklinde yerleştirilen koltuklarda çaprazlama oturulabilecek. Yani yolcuların yüz yüze yolculuk yapması engellenecek.

-Ayrıca bu araçlarda ayakta yolcu kapasitesinin 3’te 1’i kadar ayakta yolcu alınabilecek.

-Ayakta seyahat edecek yolcuların otobüslerin nerelerinde ayakta durabilecekleri zemine yapıştırılacak etiketlerle belirlenecek.

-Yolcular bu noktalarda durarak ayakta seyahat edebilecek.

-Araçlar her gün sefer öncesi ve sonrası dezenfekte edilecek.

-Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak.

-Duraklarda sosyal mesafeyi gösteren işaretlemeler yapılacak.

-Araç kapasitesinin dolması haline sürücü yolcu alımını durduracak

-Belirtilen tedbir ve kurallara uymayanlar hakkında adli veya idari işlem uygulanacak.