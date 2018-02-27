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Ekonomi

IEA/Birol : ABD 2019'da en büyük petrol üreticisi olacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, bu yıl olmasa da “kesinlikle gelecek yıl” ABD’nin, Rusya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olacağını söyledi

27 Şubat 2018 14:13

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, bu yıl olmasa da “kesinlikle gelecek yıl” ABD’nin, Rusya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olacağını söyledi.
Birol, Japonya’nın başkenti Tokyo’da katıldığı bir etkinlikte, 1970’li yıllardan beri ilk kez olmak üzere ABD’nin günlük 10 milyon fıçılık ham petrol üretimiyle, dünyanın en büyük petrol üreticisi olacağını söyledi.
ABD Enerji Bilgi Yönetim Dairesi, bu ayın başında ABD\'nin 2018 yılının sonuna kadar ham petrol üretiminde 11 milyon fıçıyı aşacağını açıklamıştı. Birol ise konuyla ilgili, ABD’nin petrol üretiminin 2020’ye kadar zirveye çıkacağını düşünmediğini fakat son açıklanan rakamların ardından gelecek dört veya beş yılda ABD’nin petrol üretiminde bir düşüş beklemediğini söyledi.
ABD’nin artan petrol üretimi, Rusya ve Orta Doğu ülkelerinin çoğunlukta olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) gibi diğer büyük üreticilerin fiyatlarını yükseltmek için üretimi azalttıkları bir dönemde, küresel petrol piyasalarını yükseltirken Birol, yükselen üretimin diğer ülkelerde de gözlemlendiğini söyledi.
“Özellikle yağlı kum üretiminde olmak üzere Kanada ve denizaşırı projeleriyle Brezilya da piyasadaki diğer büyük petrol üreticilerinden” diyen Birol, ayrıca IEA’nın 2018 yılında 1.4 milyon fıçı talep artışı gözlemlenmesini beklediğini ekledi.

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