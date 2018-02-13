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Ekonomi

IEA: ABD'nin kaya petrolündeki artış OPEC'i yeni kesintilere zorlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Şubat  (DHA) –  Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, ABD’deki kaya petrolü üretiminde yaşanan “sıradışı” artışın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) yakın bir zamanda yeniden kesintiye gitmeye zorlayabilecek

13 Şubat 2018 15:59

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Şubat  (DHA) –  Uluslararası Enerji Ajansı\'na (IEA) göre, ABD’deki kaya petrolü üretiminde yaşanan “sıradışı” artışın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) yakın bir zamanda yeniden kesintiye gitmeye zorlayabilecek.
IEA’nın bugün yayınladığı raporda, “ABD’li petrol üreticileri büyümenin ikinci dalgasını o kadar sıradışı bir boyutta yaşıyor ki, 2018’de gerçekleşen toplam üretim artışı küresel talepteki artışla eşitlenebilir” denildi. 
Öte yandan OPEC Başkanı Al Mazrouei, ABD\'nin kaya petrolü üretimindeki artışın, küresel petrol arzındaki fazlanın azaltılması çabalarını etkilemeyeceğini söyledi ve “ABD kaya petrolü petrol piyasaları için ‘büyük bir oyunbozan” olmayacak. OPEC Başkanlığını yürüten Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei güçlü talep ve petrol arzı kesintilerinin fiyatları destekleyeceğini söyledi.
OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo ise, Kahire’de katıldığı bir konferansta petrol piyasasının 2014 yılından bu yana ilk kez “iyileşme trendine girdiğini” belirtti.

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