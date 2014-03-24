İdris Bal'dan yerel seçim tahmini: Merkez sağda yeni oluşum olabilir

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP’den disiplin sürecinde istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, 30 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Bal, “AKP Mart seçimlerinde büyük darbe yiyecek. Bölgede kaybedecek, belediye başkanlıkları BDP’ye geçecek. Merkez sağda yeni bir oluşum gerçekleşebilir. Genel seçimlerde koalisyon olma ihtimali yüksek. Başbakanın Cumhurbaşkanı olma şansı kalmadı” değerlendirmelerinde bulundu.

‘Örgüt bir taşla 5 kuş vurdu’

İdris Bal, “Çözüm Sürecinde Ne Dedik, Ne Oldu: Bir Yıl Önce, Bir Yıl Sonra” konulu basın toplantısı düzenledi. “ Örgüt, çözüm süreci ile bir taşla beş kuş vurdu. Rus matruşkası gibi kazanç içinde kazanç yakaladı” diyen Bal, Uludere’nin sıkışan örgütün imdadına yetiştiğini savundu ve “ Türkiye’de dağda sıkışmış ve KCK operasyonlarıyla iyice zayıflamış olan örgütü rahatlatmak ve Birleşik Kürdistan’ın Kuzey Suriye ayağını kurabilmek için, barış stratejisini uygulamaya koydu. Uludere hadisesi bu amaca matuf tezgahlanmış bir olaydır. Uludere’de verilmeye çalışılan mesaj; Türkiye’nin terörist, kaçakçı, masum ayrımı yapmadan, operasyonlar yaptığını dünya kamuoyuna vermekti. Aynı zamanda bu süreçle daha rahat taban çalışması yapmaya başlamış ve halkı yanına çekmeyi başarmıştır. Dünya kamuoyunda meşruiyet kazanma yolunda önemli adımlar atmıştır” dedi. Bal’ın basın toplantısındaki değerlendirmeleri şöyle:

‘AKP seçimlerden sonra çözüm sürecinden sıyrılmaya çalışacak’

Seçimlerden sonra kendi başlattıkları güya çözüm sürecinin ciddi bir yıkım olduğu, örgütün özerklik ilan edeceği, paralel yapılanmasını tamamladığı, şiddete tekrar başlayacağı görülecek ve örgütün mevzi kazandığı görüldüğünde AKP yine o toplum mühendisliğine başlayacaktır. AKP suçu başkalarına atmaya çalışacak, günah keçileri bulacak, camia, MHP diyerek kenara çekilmeye çalışacaktır. Toplum algısını yönetmek için suni Türk milliyetçiliği yapılacaktır. AKP bu işten sıyrılabilmek için biz elimizden geleni yaptık, barışa şans verdik, bunlar kötü gibi açıklamalarla, bilerek, isteyerek yaptığı, ikazları dikkate almadığı olaydan sıyrılmaya çalışacaktır.

Yerel seçimlerinden sonra PKK aktif hale gelecek, hükümeti daha da zorlayacak, ya bağımsızlığa giden kopuş başlayacak, devlet buna müsaade edecek, ya da çatışma ve terör tekrar başlayacaktır.

‘Örgüt, özerklik ilanı yapacak’

Gezi türü yoğun, demokratik görünümlü, fazla şiddet içermeyen kitle hareketleri görülecek. Olayları halkın sivil talebi noktasına getirmeye çalışacaktır. Çözüm sürecindeki kazanımlarından dolayı örgüt daha rahat insan toplayabilecek, destek bulabilecektir.

Bir taftanda şiddet başlayacak. Özellikle burası bizim bölgemiz denilip devletin polis, adliye, vergi, eğitim ve benzeri faaliyetleri sınırlanmaya çalışılacak, o bölgedeki memurlar üzerindeki baskı artacaktır.

Bağımsızlığa ve kopuşa giden yolda özerklik ilanı yapılacaktır.

Bölgenin Kürdistan olduğu algısını güçlendirecek ulus inşasında önemli olan simgeler, semboller artacak, şehitlikler, Öcalan posterleri, bayraklar, destanlar, kahramanlık öyküleri halk arasında daha da yaygınlaştırılacaktır.

‘AKP yerel seçimlerde büyük darbe yiyecek’

AKP Mart seçimlerinde büyük darbe yiyecek, fakat en büyük darbeyi iş ayyuka çıktıktan, herkes her şeyi öğrendikten sonra genel seçimlerde yiyecek asla tek başına iktidar olamayacaktır.

AKP bölgede kaybedecek, belediye başkanlıkları BDP’ye geçecektir. Muhtemelen takip ettiği strateji, seçimde belirlediği adaylarla AKP’de, BDP’nin işini kolaylaştırmaktadır.

Bundan sonra tekerlek tümseği aşmıştır. Bölünmeyi durdurmak çok daha zor olacaktır. Eskiden devlet ve millet bir birimle yapacağı işi beş birimle yapmak zorunda kalacaktır. Psikolojik ve fiili üstünlük örgüte geçmektedir.

‘Merkez sağda yeni oluşum’

AKP hem çözüm sürecinin sonuçlarından, hem de yolsuzluk iddialarından ve baskıcı anlayış ve uygulamalarından dolayı Türk siyasetindeki belirleyiciliğini, ağırlığını kaybedecektir.

Merkez sağda yeni bir oluşum gerçekleşebilir, bu oluşum gerçekleşirse proje siyaseti yapacak, din, tarih, Atatürk, laiklik ve benzeri sömürüler yapmayacaktır.

Genel seçimlerde koalisyon olma ihtimali yüksektir.

Başbakanın Cumhurbaşkanı olma şansı kalmamıştır.

‘Gül’ün tekrar cumhurbaşkanı şansı kalmadı’

Cumhurbaşkanı’nın tekrar Cumhurbaşkanı seçilme şansı çok azalmıştır. Sayın Gül’ün karşısına makul, birleştirici bir aday çıkarsa, Gül kaybedecektir. Temel sebep ise içinden geçtiğimiz kriz sürecinde Sayın Gül’ün Cumhurbaşkanı olarak yeterince dik duramaması, yetkilerini kullanamamasıdır.

3 dönem şartı AKP’de kaldırılacaktır. Bu seçenek dışında Erdoğan’ın başka şansı kalmamıştır.

'Barış sürecine onay veren AKP’liler yargılanabilir'

Barış sürecine onay veren, rol alan AKP yetkililerinin gelecekte yargılanma ihtimalleri bulunmaktadır.

AKP gerek yolsuzluk iddialarını, gerekse de çözüm sürecinin kötü sonuçlarını örtebilmek için devlet kurumlarına baskı yapacak, içte ve dışta meşruiyetini kaybedecek ve büyük güç kaybına uğrayacaktır.

Paralel yapı algısını güçlendirmek için operasyonlar yapılacak, bu operasyonlar AKP’nin itibarını ve kamuoyu desteğini iyice zedeleyecektir.

AKP’nin yapmış olduğu uluslararası hukuka aykırı bu uygulamalar neticesinde, zaten uzaklaştığımız ve bizzat Başbakan’ın açıklamalarıyla zarar verdiğimiz Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, daha da gerileyebilir ve hatta AB ile müzakere sürecimiz dondurulabilir.

Örgüt İran’a yönelik bir operasyonu her zaman ümitle bekleyecektir. Eğer İran içinde bir güç boşluğu, kaos olursa, Kürdistan’ın İran ayağı için de bir fırsat doğacaktır.