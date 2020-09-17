Idrissa Doumbia transferi için temaslar başladı

Galatasaray aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu. Maaşında indirimi kabul etmeyen Idrissa Doumbia'nın ayrılık talebine Sporting Lizbon da olumlu yanıt verince, sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar'ın orta saha arayışları çerçevesinde temaslarda bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu, menajerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Galatasaray yönetimi, Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini uygun bir rakam karşılığında alabilmek adına girişimlerde bulunuyor.

Mevcut listedeki en kuvvetli adayın Doumbia olduğu, ilk görüşmeler kiralama formülü üzerinde gerçekleşse de, gelinen son noktada temasların bonservis satışına da dönebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın bu transferi hafta başı olumlu veya olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.