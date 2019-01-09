"İdris Naim Şahin'in aday olmaması için üst düzeyde her türlü mücadeleyi veriyoruz"

CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP- İyi Parti'nin ortak adayı olacağı iddiasıyla ilgili "Biz olmaması için üst düzeyde her türlü mücadeleyi kendi içimizde vermek için uğraş veriyoruz" dedi.

2013 yılındaki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında AKP'den istifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in 31 Mart seçimlerinde, Ordu'da İyi Parti ve CHP'nin Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor.

CHP yetkilileri, Şahin'le görüşmelerin yapıldığını doğrulamıştı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ise partisinin Ordu il teşkilatının, Şahin'in aday gösterilmesini çok istediğini ancak kendisinin Şahin'le şu ana kadar bir görüşme yapmadığını ifade etmişti.

Şahin: Görüşmeler sürüyor

Eski İçişleri Bakanı Şahin, adaylıkla ilgili BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a danışmanı aracılığıyla, iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin sürdüğü bir aşamada, açıklama yapacak bir durum olmadığını iletmişti.

Şahin’in aday olup olmayacağı konusunda Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan'ın sorularını yanıtlayan CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun kendilerine bu konuda iletilmiş bir bilgi olmadığını belirterek “İttifakı yukarıdaki genel başkan yardımcıları düzeyinde iki kişi yürütüyor. Bize bu konuda söylenmiş veya iletilmiş bir şey yok. Beklemedeyiz sadece” dedi.

"Aday olmaması için mücadele ediyoruz"

Şahin’in CHP'den aday gösterilmesi durumundaki tavrı sorulan Furtun, şu yanıtı verdi: “Burada ilçelerde İYİ Partili ve bizim arkadaşlarımız birlikte çalışıyor. Ona zarar vermek istemiyoruz. Biz olmaması için üst düzeyde her türlü mücadeleyi kendi içimizde vermek için uğraş veriyoruz.”