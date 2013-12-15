İdris Naim Şahin’e Saadet Partisi’nden teklif var

Yaptığı gaflarla adından sıkça söz ettiren Eski İçişleri Bakanı AKP'li İdris Naim Şahin'e Ordu için başkan adaylığı teklifi geldi.

Türkiye’de yer alan habere göre, Saadet Partisi Ordu İl Başkanı Şerif Altındal, Şahin’in teklifi kabul etmesi halinde başlarının üzerinde yeri olduğunu söyledi.

SP Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez de, “Milletimize hizmet etme noktasında topluma mal olmuş, toplum tarafından kabul görmüş makul her isimle işbirliği yapmaya varız, birçok isme teklif götürüyoruz” dedi.

SP, Malatya’da AKP'li eski belediye başkanı ve milletvekili Ahmet Münir Erkal’a teklifte bulundu. Şanlıurfa’da eski belediye başkanı Ahmet Bahçıvan’ın SP’den adaylığının ise kesinleştiği bildirildi.

Kırıkkale’de ise geçen seçim AKP karşısında yarışı kıl payı kaybeden DP’nin adayı Mahir Yılmaz seçime girecek. SP’nin Ağrı adayı da, RP dönemi bakanı Zeki Başaran oldu.