Eski bakan İdris Naim Şahin’den CHP adayına destek

İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin katıldığı programda CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım'la ilgili olarak, "bu buluşmamız şüphesiz önümüzdeki hafta birlikte idrak edeceğimiz yerel seçimin öncesinde bir hasbihalde bulunma amacıyla düzenlenmiş bir buluşma. Bu buluşma aynı zamanda bir insani buluşmadır. Bu buluşmada bir değerli hemşehrimizi yakından tanımak, tanıtmak ve anlatmak gayreti içinde oluyoruz" diyerek destek verdi.

Şahin CHP adayının herkes tarafından güven duyulan birisi olduğunu belirterek "Seyfettin Yıldırım kardeşimize herkesin bir güveni varsa, var Allah'a şükür, benim ve Oktay Ekşi'nin iki güveni iki sevgisi iki aşkı var" şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Oktay Ekşi'nin de katıldığı programda konuşan İdris Naim Şahin gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu. İsim vermeden AKP hükümetini eleştiren Şahin, "Bizim derdimiz bir siyasi parti derdi değil. Siyasi partilere saygı duyuyoruz, iyi ki varlar. Çünkü tek bir parti her zaman tehlikelidir nitekim o tehlikenin varlığını şu günlerde de ne yazık ki sıcağı sıcağına yaşıyoruz" dedi.

‘Mesele iktidar, mesele ihtirastan ibaret’

Seçim meydanlarında kullanılan üslubu da eleştiren Şahin, "Ağızdan çıkanı kulaklar maalesef duymuyor, ihtiras, iktidar hırsı, dünya hırsı insanları bu kadar çileden çıkarmamalı. Bu kadar da kendinden geçirmemelidir. Mesele memleket meselesiyse amenna, ama öyle olmadığı çok açık seçik görünüyor. Mesele iktidar, mesele ihtirastan ibaret. Kin nefret ve öç duygusuyla yola gidilmez" diye konuştu.

Konuşmasına sert sözlerle devam eden Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "bu memleketin bir tane Öcalan'ı vardı, ama bir tane de öç almak için yola çıkmış birine ihtiyacı yoktur" şeklinde konuştu.

İdris Naim Şahin konuşmasının son bölümünde, geçmiş günlerde bir gazetede yayınlanan haberi hatırlatarak "AK Parti’yle Gülen’i bitirme planı adıyla yayınlanan haberde yan yana olacaksın, ama bugün mitralyozlarla bütün silahlarınla karşı karşıya gelip savaşacaksın. Bir siyasi parti olmayan sosyo kültürel bir grubu, devletin imkanlarıyla karşına alıp, ona adeta savaş açacaksın. Açmak bir tarafa büyük savaşın haberini bu günden vereceksin. Öç duygularıyla yola gideceksin, böyle bir şey siyasetin tarihinde de yok medeni hayatın tarihinde de yok" dedi.

İdris Naim Şahin'e konuşmasının ardından 52 numaralı Fatsaspor forması hediye edildi. Şahin programın sonunda katılanlarla toplu fotoğraf çektirdi.