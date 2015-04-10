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Politika

Saadet Partisi ve BBP ittifakına İdris Naim Şahin de katıldı

SP ile BBP’nin oluşturduğu ittifaka Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı

10 Nisan 2015 10:33

MİLAD Partisi Eş Başkanı İdris Naim Şahin dün akşam saatlerinde Saadet Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Şahin’in İzmir 1. bölgeden birinci sıra adayı olacağı öğrenildi.
 
7 Haziran seçimleri için Saadet Partisi (SP) ile Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin yaptıkları ittifak genişliyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’le yapılan görüşmeler de olumlu sonuç verdi. Millet ve Adalet Partisi’nin (MİLAD) de ittifaka dahil olmasına karar verildi.
 
İdris Naim Şahin, dün akşam saatlerinde Saadet Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Yapılan görüşmede Şahin’in İzmir 1. Bölge 1 sıradan aday gösterileceği öğrenildi. BBP ve SP, YSK’ya geçen salı günü sunduğu listedeki boşlukları tamamlayarak yarın teslim edecek. Listeler teslim edilene kadar kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle görüşmeler sürecek.
 
İttifakla ilgili konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, ittifakın 7 Haziran seçimlerinde yüzde 10 seçim barajını aşacağını söyledi. Çayır, “Bütün vatandaşlarımız şunu bilecek; eğer ittifakımız barajı aşıp Meclis'te temsil edilirse kavgalar ve tek adamlık sona erecek. Başkanlık istiyorum hevesi kursaklarında kalacaktır" dedi. 





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