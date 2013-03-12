İdris Naim Şahin: Ben sanal mıyım?

Ordu'nun büyükşehir olmasını öngören yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Oylamalar esnasında vekiller arasında tartışma yaşandı. CHP'li Birgül Ayman Güler'in, ''Nüfus taşımadır, sanaldır'' sözleri üzerine İdris Naim Şahin, ''Sanal demeniz Ordu'ya yönelik ağır bir eleştiridir, gidin görün, gerçektir'' dedi.

Teklif, On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik yapılmasını içeriyor.

Ordu'nun büyükşehir kapsamına alınmasını öngören teklife göre, Ordu'da, Ordu Belediyesi'nin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulacak.

Teklifin gerekçesinde; geçen yıl yapılan düzenlemeyle, nüfusu 750 bini geçen illerde il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürüldüğüne işaret edilerek, ''Bugün itibariyle Ordu ilinin toplam nüfusu 750 binin üzerine çıkmış bulunmaktadır. Ordu il sınırları içindeki belde belediyeler ve köyler ile il özel idaresinin tüzel kişilikleri kaldırılmakta, Ordu merkezde Altınordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmaktadır'' denildi.

Teklifle, İçişleri Bakanlığı'na 156, Maliye Bakanlığı'na 9, Milli Eğitim Bakanlığı'na 16, Sağlık Bakanlığı'na 21, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 9, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 11, Spor Genel Müdürlüğü'ne 81, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 5, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 6 ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 1 kadro ihdas edilecek.

'Saat 15:47 itibariyle Ordu'nun nüfusu 771 bin 960'

AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener, teklif üzerinde yaptığı konuşmada, saat 15.47 itibariyle Ordu'nun nüfusunun 771 bin 960 olduğunu belirterek, büyükşehir olması için geçerli olan 750 bin nüfus kriterini geçtiğini söyledi.

AKP İstanbul Milletvekili Enver Yılmaz, Ordu'nun çok fazla göç veren il olduğunu ifade ederek, Avrupa'da çok sayıda Ordulu yaşadığını belirtti. Japonya ve Avustralya en çok Ordu ilinden Türk'ün bulunduğunu ifade eden Yılmaz, 600 bin Ordulu'nun da İstanbul'da yaşadığını kaydetti. Yılmaz, ''Yani Ordu'nun nüfusu 1,5 milyondur, bu sayı ile zaten büyükşehir olma hakkını elde etmiştir'' dedi.

'Taşıma nüfus mu?

CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Ordu'nun büyükşehir olmasına karşı çıkmadıklarını, ancak nüfusu 2 binin üzerine çıkan yerleşim yerlerinin de belde yapılması gerektiğini bildirdi.

CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ordu'nun nüfusunun başka illerden taşımayla artırıldığını savunarak, ''Bu nüfus taşıma bir nüfustur, inşallah geldiği yere de dönmez'' dedi.

Şener'in, açılan sandık sayısı gibi saat itibariyle nüfus sayısı verdiğine işaret eden Kesimoğlu, ''iktidarın il merkezini alamadığı yerlerden, büyükşehir yapıp almayı planladığı acaba kaç tane il vardır-'' diye sordu.

'İdris Naim Şahin'e jest'

CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, Ordu'nun büyükşehir yapılmasına karşı çıkmadıklarını ifade ederek, Ordu'nun büyükşehir yapılmasının, İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra, AKP Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'e yapılan jest olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Ordu'nun nüfusunun 2000'den bu yana sürekli azalmasına rağmen, 2013'de nüfusunun artmasını anlayamadıklarını kaydetti.

Ordu'nun nüfusunun sahte yöntemle artırıldığını savunan Güler, ''Biz suç şebekesiyiz şu anda. Bir suç şebekesi Meclis'te iş görmektedir. Suç ilanını burada yapıyorum'' dedi.

Güler, Ordu'da önceden 4 bin kişilik yönetim kadrosu varken, bu sayının Ordu'nun büyükşehir olmasından sonra 400 kişiye düşeceğini belirterek, grubundan farklı olarak bu teklife, Ordu'nun demokratik çıkarları için 'evet' demeyeceğini söyledi.

'Güler, konuşması sırasında zaman zaman Şahin ile tartıştı'

Güler'in, ''Nüfus taşımadır, sanaldır'' sözleri üzerine Şahin, ''Sanal demeniz Ordu'ya yönelik ağır bir eleştiridir, gidin görün, gerçektir'' dedi.

Şahin, Güler'in, ''Ordu'ya yönelik değil size yönelik'' sözleri üzerine ise ''Ben sanal mıyım o zaman, beni sanal mı görüyorsunuz” karşılığıın verdi.

CHP'li Güler'in ''Çok sinirli olmuşsunuz sayın bakan'' demesine Şahin, ''Ben eskiden de böyleydim'' karşılığını verdi.

Bunun üzerine CHP'li Kesimoğlu, Şahin'in Güler'in konuşmasına müdahale ettiğini söyleyerek, Komisyon Başkanı'ndan uyarmasını istedi. Kesimoğlu, ''Hala bakanlığının devam ettiğini zannediyor, lütfen müdahale edin'' dedi.

'Kürdistan'a götürecek'

MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem, teklifi ''bütünşehir düzenlemesi'' olarak nitelendirerek, bu ve daha önce yapıldığını söylediği bütünşehir yasasının, ülkeyi bağımsız Kürdistan'a götürecek sürecin başlangıcı olduğunu savundu.

Sivas, Elazığ ve Batman'ın merkez nüfuslarının Ordu'dan fazla olduğunu, ancak bu illerin büyükşehir yapılmayacağını kaydeden Erdem, ''Merkez nüfusu 420 bin olan Elazığ'a bu hakkı vermezseniz, yarın Allah huzurunda ne yapacaksınız- Köyünün nüfusu fazla diye bir ili büyükşehir yapmak yanlış. Benim ilimin hakkını yiyen bütün bürokratlara haram olsun. İyi bir şey yapıyorsanız ve Elazığ'ı bundan mahrum ediyorsanız Elazığ'ın hakkının size helal olmayacağını söylüyorum'' diye konuştu.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, ''Sanal alemde 50 bin Ordulu'yu taşıdıkları için tebrik ediyorum'' dedi.

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, konuşması sırasında, ''Abdullah Öcalan Başbakan'ın kankası olmuş durumda'' sözleri kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Türkoğlu, ''Bütünşehir yasasının'' terör örgütünün talebi olduğunu öne sürerek, ''Bir AKP'li, Başbakan için 'sifon gibi çekin' demişti. Türk milliyetçiliği bir deryadır, onlar ise ancak sifon olabilir'' diye konuştu.

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Türkoğlu'na tepki göstererek sözünü geri almasını istedi.

Görüşmelerde, milletvekillerine ve toplantıya katılanlara fındık ve meyve ikram edildi.