Idris Elba için yapılan oyuncak bebek 'benzerlik' tartışması başlattı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah için yapılan heykeller daha önce tartışma konusu olmuştu.

Ronaldo için memleketi Madeira adasında kendi adını taşıyan havaalanına konulan büstü, Salah için ise ülkesi Mısır'da yapılan heykeli, ünlü isimlere benzemedikleri gerekçesiyle sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

Bu sefer de ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba için yapılan bir oyuncak bebek sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD'nin ünlü magazin dergilerinden People'ın yaşayan en seksi erkek seçtiği Elba için yapılan oyuncak hayranları tarafından ünlü oyuncuya hiçbir şekilde benzetilemedi.

Oyuncağı yapan şirket ise İngiltere merkezli yaptığı el yapımı bebeklerle ünlü olan Emperis adlı şirket.

Şirketin internet sayfasında başka ünlü isimlerin de bebeklerinin yapıldığı görülüyor.





Elba için yapılan bebeğin satış fiyatı ise 850 sterlin.

Oyuncak bebek daha çok ABD'li aktör Romany Malco'ya benzetildi. Malco da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda internette yapılan benzetmelere güldüğünü ve hak verdiğini ifade etti.

Özellikle Elba'nın saçı olmasına rağmen oyuncak bebekte saç olmaması büyük dalga konusu oldu.





ikretin bu ayın başında oyuncak bebeği satışa çıkarmasına rağmen satışların iyi gittiği aktarıldı.

Daha önce de Real Madrid'in ve Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, doğum yeri Madeira adasında kendi adını taşıyan havaalanına konulan büstü tartışma yaratmıştı. Sosyal medyadaki yorumların çoğunda, büstün Ronaldo'ya benzemediği vurgulandı.

İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'da yapılan heykeli de tartışma konusu olmuştu.