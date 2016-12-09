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Politika

İdris Baluken’in o konuşması Meclis kürsüsünde dinletildi

Beştaş'ın Baluken'in konuşmasını dinletmesi AKP sıralarından tepki gördü

09 Aralık 2016 22:21

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın bir kısmını tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’e ayırdı. Beştaş, Baluken’in 2016 bütçe görüşmelerinde "Terör örgütü dediğiniz IŞİD ile, Akçakale'den 7 milyon dolarlık neyin alışverişini yaptınız” sorusunu sorduğu konuşmayı Meclis Genel Kurulu’nda dinletti

Baluken, söz konusu konuşmasında özetle şu ifadeleri kullanmıştı: 

Konuşmayı dinlettikten sonra sözlerine devam eden Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

"Grup Başkanvekilimiz İdris Baluken, burada konuşma hakkı olduğu halde cezaevinde rehin olarak bulunmaktadır. Dün Sayın Baluken’in duruşmasına katıldım. Yargı TBMM üyelerini alenen aşağılamaktadır. Dün İdris Baluken’e verilen para cezası dokunulmazlığın yüzde yüz ihlalidir. Avukatlarının yaptığı itirazlar bir saniye bile düşünülmeden reddedilmiştir. Meclis’in üzerinde yargı vesayeti kurulmuştur."

 

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