İdris Bal'dan Erdoğan'a: Twitter kullanmak bir vakit israfı değil kullanamamak bir eksikliktir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP grup toplantısındaki konuşmasında, 'benim tweet hastalığım yok, bu kadar boş zamanım da yok, kusura bakmayın' sözlerine İdris Bal'dan yanıt geldi. "Twitter dünyanın her tarafında çağdaş bir iletişim aracı haline gelmiştir" dyen Bal, "Bunu kullanmak bir vakit israfı değil kullanamamak bir eksikliktir" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, grup toplantısında Today's Zaman Gazetesi muhabirinin kendisiyle ilgili attığı bir tweet nedeniyle sınır dışı edildiği iddialarına "Benimle ilgili tweet atmış, benim haberim yok. Hele tweet hastalığım hiç yok. Benim bu kadar boş zamanım da yok kusura bakmayın. Bunu söylerken tweet atanlara da hakaret etmiyorum" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt Ak Parti'den kısa süre önce istifa eden Kütahya Milletvekili İdris Bal'dan geldi. Bal, Twitter üzerinden Başbakan'a attığı tweetlerle şöyle yanıt verdi:

- Twitter dünyanın her tarafında çağdaş bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bunu kullanmak bir vakit israfı değil kullanamamak bir eksikliktir

- Dünyada 250 milyondan fazla Twitter kullanıcısı var ve gelişmiş ülkelerin devlet başkanları, üst düzey yöneticiler bunu kullanmaktadır.

- Twitter az sözle çok şey anlatmaktır. Dünyadaki entelektüeller bunun farkındadır.